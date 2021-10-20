Шмигаль пояснив необхідність впровадження надзвичайного стану у низці областей через відсутність газу
Запровадження надзвичайного стану у деяких регіонах дозволило НАК "Нафтогаз України" швидко укласти договори на поставку газу з усіма місцевими бюджетними установами
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.
"Запровадження надзвичайної ситуації в регіонах дозволило Нафтогазу швидко укласти договори на поставку газу з усіма бюджетними установами по всіх регіонах України", - пояснив Шмигаль
Він зазначив, що наразі Україна абсолютно готова до опалювального сезону і вся країна буде взимку з теплом. Прем'єр також додав, що газу у підземних сховищах вистачить для проходження опалювального сезону.
- Нагадаємо, раніше сім областей України оголосили надзвичайний стан через відсутність газу для бюджетних установ.
- НАК "Нафтогаз України" почав пропонувати бюджетним установам середньострокові контракти на 15 місяців із ціною на газ 13,7 грн/куб.м без урахування податку на додану вартість (ПДВ) та вартості розподілу, повідомив голова установи Юрій Вітренко.
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