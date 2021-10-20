Шмигаль пояснив необхідність впровадження надзвичайного стану у низці областей через відсутність газу

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.



"Запровадження надзвичайної ситуації в регіонах дозволило Нафтогазу швидко укласти договори на поставку газу з усіма бюджетними установами по всіх регіонах України", - пояснив Шмигаль



Він зазначив, що наразі Україна абсолютно готова до опалювального сезону і вся країна буде взимку з теплом. Прем'єр також додав, що газу у підземних сховищах вистачить для проходження опалювального сезону.

Нагадаємо, раніше сім областей України оголосили надзвичайний стан через відсутність газу для бюджетних установ.

НАК "Нафтогаз України" почав пропонувати бюджетним установам середньострокові контракти на 15 місяців із ціною на газ 13,7 грн/куб.м без урахування податку на додану вартість (ПДВ) та вартості розподілу, повідомив голова установи Юрій Вітренко.