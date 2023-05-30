Про це він сказав на селекторній нараді, передає російський РБК.

"За останні дні знищено великі склади західного озброєння у Хмельницькому, Тернополі та Миколаєві. Уражено американський зенітний ракетний комплекс Patriot у Києві", - сказав Шойгу.

У Повітряних силах України інформацію заперечили. Так, речник командування ПС Юрій Ігнат в ефірі телемарафону на запитання ведучої, чи цілий Patriot, відповів: "Звичайно, що цілий. Знищили ж усі ракети".

За його словами, серед випущених 29 травня по Києву ракет були балістичні, тож по них працював саме американський ЗРК.