Шойгу вдруге за місяць заявив про нібито ураження Patriot у Києві. У Повітряних силах прокоментували
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вдруге за місяць заявив про нібито ураження американського зенітного ракетного комплексу Patriot у Києві
Про це він сказав на селекторній нараді, передає російський РБК.
"За останні дні знищено великі склади західного озброєння у Хмельницькому, Тернополі та Миколаєві. Уражено американський зенітний ракетний комплекс Patriot у Києві", - сказав Шойгу.
У Повітряних силах України інформацію заперечили. Так, речник командування ПС Юрій Ігнат в ефірі телемарафону на запитання ведучої, чи цілий Patriot, відповів: "Звичайно, що цілий. Знищили ж усі ракети".
За його словами, серед випущених 29 травня по Києву ракет були балістичні, тож по них працював саме американський ЗРК.
- Раніше цього місяця в міноборони РФ вже заявляли про ураження Patriot, однак американці оглянули комплекс і дійшли висновку, що він у робочому стані.
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