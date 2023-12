Тим, хто працює неякісно, просуває схеми в часи війни й ставить під ризик допомогу партнерів, проламує Верховну Раду України, йде нахрапом до Кабінету Міністрів України я обіцяю (а що обіцяю — виконую): my heart will go on...

Вчора не хотіла псувати стрічку через євроінтеграційні новини, їхала в потязі й оце не було зв'язку, але ж натхнення не залежить від зв'язку і я писала і шукала вдалий образ... Мені здається, знайшла...

Сьогодні поясню тим, кому цікаво, що ж відбулося вчора на з'їзді партії "Слуга народу"...

Олена Шуляк заявила своїм, що іде з посади голови партії ще десь кілька тижнів тому. Про це знаю від джерел.

Далі всі кинулися шукати кандидатури, хтось навіть думав йти й очолювати, але разом з тим всі нарешті подивилися на те, що "побудовано" лідеркою й усвідомили . Усвідомлення — це прекрасний процес пізнання світу.

З'ясували, що вибудуваний "Титанік" і налиті вже повні трюми води.

Прийняте рішення про те, що капітан залишається на кораблі. І це дуже справедливе рішення. Капітан має тонути разом із кораблем.

Разом з тим всі на шлюпках готуються плисти далі до нового проєкту. Що це буде, поки не знають, може "Наша перемога", може "Непереможна Україна" - то вирішать технологи, які поміряють соціологію, коли будуть вибори... І тут я нагадаю, що на Київщині готують політичні паспорти, й усі ми стрепенулися, але якщо Шуляк залишається головою партії — без паніки. Виборів не буде. Вона не поведе.

Сильні партії дуже потрібні країні. Дуже важливо, щоб були ті, хто можуть бути лідерами й можуть вибудувати якісний партійний менеджмент, який буде посилювати державність.

Але окрім будівництва партій маємо думати ще й про державність самі... Нам жити ж зараз, з такою партією та її головою невідомо скільки...

Справи насправді кепські... Для деяких донорів голова партії влади залишається знаковою фігурою. І вони можуть вірити оце в ці танці з законодавчими ініціативами щодо відбудови... Ще дехто може вірити віцепрем'єру Кубракову, але вже ця віра тане і на Банковій, і в партнерів... Це добре. Будемо це посилювати...

Я ж всім нагадую, що ми ж не єдиний скандальний законопроєкт 5655 зараз переживаємо турбулентно, ми тут ще й законопроєкт 9664 про водний фонд відбиваємо, який подала пані Шуляк і сказала, що допомагав уряд (читайте — Кубраков) ... А там відчувається от в повітрі таке щось зелененьке, якийсь вірус. Але ми його поборемо.

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.