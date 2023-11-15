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Швидкі та прості салати з куркою (смаженою, вареною та копченою)

15 листопада, 2023 середа
11:00
рецепти Салат з курки

Салати з курки - це не лише смачно, а й прекрасний спосіб урізноманітнити свій раціон, отримати необхідні білки та поживні речовини кожного дня

Куряче м'ясо, завдяки своїй універсальності, відмінно поєднується з різними інгредієнтами, даючи змогу створювати цікаві салати з відмінними смаками та текстурами. Від класичного "Цезаря" до екзотичного азійського варіанту, салати з курки можуть бути ідеальним вибором для будь-якої страви, будь-то легка вечеря чи вражаючий обід.

У цій статті ми розглянемо найпопулярніші рецепти салатів з куркою, що дозволять вам насолоджуватися чудовими смаками щодня.

Найсмачніший салат із курячого філе «Цезар»

рецепт приготування СалатУ "Цезар"

Інгредієнти:

Для основи салату:

  • куряча грудка – 2-3 шт.
  • листя салату «Айсберг»
  • сухарики білі – 100 г
  • помідори черрі – 5-6 шт.
  • яйця – 3 шт.
  • сіль, перець, паприка (за смаком)

Для соусу:

  • майонез або грецький йогурт (якщо дієтичний варіант ) – 4 ст. л.
  • сік половинки лимону
  • часник – 3 зубчики
  • твердий сир – 100 г
  • рослинна олія – 100 мл
  • сіль, перець (за смаком)

Рецепт салату з куркою. Покрокове приготування:

  1. Куряче філе промиваємо, кожен шматок ріжемо вздовж. Додаємо сіль, перець та паприку, залишаємо промаринуватись на 30 хвилин.
  2. Ставимо варитися курячі яйця, після закипання приблизно на 8-10 хвилин. Далі перекладаємо їх в холодну воду на 5-10 хвилин. Ріжемо кубиком та перекладаємо в салатницю.
  3. Ставимо розігріватися з рослинною олією сковорідку та смажимо до готовності філе. Потім його необхідно нарізати на продовгуваті шматочки, або кубиками та перекладаємо до яєць.
  4. Добре промиваємо листя салату та помідори. Черрі ріжемо навпіл, листя салату можна розірвати руками, додаємо це все до салату.
  5. Для соусу. Натираємо на терці сир, через прес вичавлюємо часник та перекладаємо в чашу блендера. Туди ж додаємо майонез, рослинну олію, вичавлюємо половинку лимону, сіль та перець. Пару хвилин звиваємо блендером до однорідності. Заправляємо соусом салат.
  6. Додаємо в останню чергу сухарики та добре перемішуємо. Готово!

Фото: Freepik

Салат з куркою копченою

Інгредієнти:

  • квасоля – 1 банка
  • кукурудза – 1 банка
  • курка – 300 г
  • огірок  –  2 шт.
  • морква по-корейськи – 200 г
  • майонез – 3 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

  1. З банок квасолі та кукурудзи зливаємо зайву воду. Перекладаємо овочі в салатницю.
  2. Курку нарізаємо соломкою. Огірок промиваємо та теж нарізаємо соломкою, перекладаємо до овочів.
  3. До салату додаємо моркву по-корейськи, заправляємо майонезом. Готово!

Фото: Glamour.kyiv

Простий теплий салат з курячого філе

Інгредієнти:

  • куряче філе - 400 г
  • солодкий перець - 2 шт.
  • помідори коктейльні - 5 шт.
  • листя салату та свіжий кріп
  • кунжут - 5 г
  • оливкова олія
  • соєвий соус – 50 мл.
  • лимонний сік – 15 мл.
  • сіль, перець чорний мелений (за смаком)

Простий салат з курячого філе. Покроковий рецепт приготування:

  1. Куряче філе промиваємо та нарізаємо шматочками. Філе солимо, перчимо та додаємо соєвий соус. Добре перемішуємо, ставимо в холодильник на 20 хвилин.
  2. Солодкий перець очищаємо від серединки, миємо та нарізаємо на шматочки середнього розміру.
  3. Ставимо сковорідку на вогонь, змащуємо оливковою олією. Просмажує злегка перець, щоб він підрум’янився та перекладаємо у ємність.  
  4. Сковорідку знову змащуємо олією, починаємо на середньому вогні смажити філе до золотистого кольору.
  5. Помідори та листя салату промиваємо. Помідори нарізаємо кружечками.
  6. Формуємо салат. На дно тарілки викладаємо нарізане крупно листя салату, наступним шаром викладаємо помідори та наливаємо зверху невелику кількість олії. Наступним шаром викладаємо перець, зверху солимо та перчимо.  Далі викладаємо куряче філе, прикрашаємо укропом, кунжутом та наливаємо лимонний сік. Готово!

Фото: Freepik

Салат з курячим філе та шампіньйонами

Інгредієнти:

  • куряче філе – 300 г
  • яйця курячі – 4 шт.
  • шампіньйони мариновані – 200 г
  • твердий сир – 50 г
  • майонез – 150 г

Покроковий рецепт приготування:

  1. Відваріть в окремих каструлях, або по черзі яйця та куряче філе до готовності. Наріжте зварене м’ясо невеликим кубиком, а курячі яйця натріть.
  2. Наріжте шампіньйони на дрібні шматочки. Сир натріть на крупній терці.
  3. Збираємо салат. Для того, щоб він був рівним, можна використовувати кулінарне кільце. Першим шаром викладаємо на плоску салатницю нарізане куряче філе, змащуємо майонезом. Другий шар – яйця, знову сіточка майонезу. Потім викладіть шампіньйони та змастіть майонезом. Останній шар – сир. Якщо у вас є зелень, нею можна прикрасити верхівку салату.

Смачного!

Фото: YouTube

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