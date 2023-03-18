Сі Цзіньпін сподівається, що йому вдасться врятувати Путіна та витягти його з безнадійного становища, - Піонтковський
Політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський вважає, що Пекін намагається забезпечити Путіну "почесну" нічию
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Сі Цзіньпін зараз на підйомі, він щойно здобув дві видатні перемоги. Внутрішньополітичну, здійснивши м'який державний переворот у Китаї та покінчивши зі спадщиною Ден Сяопіна, з вимогами змінювати партійних вождів. Сі Цзіньпін утретє обійняв три найвищі посади - голови партії, керівника держави й військового комітету. Після цього ще й проголосив себе китайським імператором. Пекін, Іран і Саудівська Аравія - це геополітичні суперники на Близькому Сході, але вони ще напряму беруть участь у громадянській війні в Ємені та змагаються в інших арабських країнах. Це також провідні країни, які себе вважають духовними лідерами двох напрямів у ісламі - шиїтського й сунітського. Китай може заявити без перебільшення, що він закінчив тисячолітню релігійну війну в ісламі між сунітським і шиїтським напрямами", - пояснив Піонтковський.
Андрій Піонтковський додав, що в Сі Цзіньпіня зараз дещо запаморочиться в голові від цих видатних успіхів. Він не розуміє Україну та український народ, ступінь рішучості українського народу захищати свою незалежність.
"Сі сподівається, що йому вдасться врятувати Путіна, витягти його з безнадійного становища й подарувати йому "почесну" нічию. Все це чудово розуміє українське керівництво. Потрібно розповісти Сі, з усією повагою до всіх регалій китайського імператора, але жорстко. Чому ми повинні носитися з ним більше, ніж з Макроном і Шольцом? Тоді їх послали за адресою "русского корабля" з їхнім планом, але відносини з жодним із них це не зіпсувало. До речі, якраз відтоді більш відповідально й більш проукраїнські стали поводитися Франція й Німеччина", - підкреслив Піонтковський.
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