Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Сі Цзіньпін зараз на підйомі, він щойно здобув дві видатні перемоги. Внутрішньополітичну, здійснивши м'який державний переворот у Китаї та покінчивши зі спадщиною Ден Сяопіна, з вимогами змінювати партійних вождів. Сі Цзіньпін утретє обійняв три найвищі посади - голови партії, керівника держави й військового комітету. Після цього ще й проголосив себе китайським імператором. Пекін, Іран і Саудівська Аравія - це геополітичні суперники на Близькому Сході, але вони ще напряму беруть участь у громадянській війні в Ємені та змагаються в інших арабських країнах. Це також провідні країни, які себе вважають духовними лідерами двох напрямів у ісламі - шиїтського й сунітського. Китай може заявити без перебільшення, що він закінчив тисячолітню релігійну війну в ісламі між сунітським і шиїтським напрямами", - пояснив Піонтковський.

Андрій Піонтковський додав, що в Сі Цзіньпіня зараз дещо запаморочиться в голові від цих видатних успіхів. Він не розуміє Україну та український народ, ступінь рішучості українського народу захищати свою незалежність.

"Сі сподівається, що йому вдасться врятувати Путіна, витягти його з безнадійного становища й подарувати йому "почесну" нічию. Все це чудово розуміє українське керівництво. Потрібно розповісти Сі, з усією повагою до всіх регалій китайського імператора, але жорстко. Чому ми повинні носитися з ним більше, ніж з Макроном і Шольцом? Тоді їх послали за адресою "русского корабля" з їхнім планом, але відносини з жодним із них це не зіпсувало. До речі, якраз відтоді більш відповідально й більш проукраїнські стали поводитися Франція й Німеччина", - підкреслив Піонтковський.