Джерела зі США підтвердили використання проти України китайських боєприпасів, - Kyodo News
Сполучені Штати Америки підтвердили використання китайських боєприпасів в Україні. Утім, у Штатах досі не знають, чи були вони доставлені безпосередньо Пекіном
Про це пише японська агенція новин Kyodo News.
Як передає видання, Вашингтон завжди готовий вжити заходів, якщо буде підтвердження, що постачання здійснював саме Пекін.
Також додається, що напередодні офіційні особи США заявили про те, що Вашингтон має розвідувальні дані, які вказують на те, що Пекін розглядає можливість постачання зброї та боєприпасів до Росії.
"Це те, за чим ми пильно стежимо і продовжуємо уважно стежити", – сказав представник Держдепартаменту США.
Про те, що боєприпаси були зроблені у Китаї свідчить, зокрема, аналіз їхнього складу. Проте джерела не розкривають, які саме боєприпаси були знайдені. Окрім цього, також зазначається, що США вже попередили про це своїх партнерів.
- 18 березня стало відомо, що Інститут вивчення війни припускає, що темою переговорів лідерів РФ та Китаю стане посередництво Сі Цзіньпіна у війні в Україні та шляхи обходу санкцій
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.99
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 41.11
- Актуальне
- Важливе