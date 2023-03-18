Про це пише японська агенція новин Kyodo News.

Як передає видання, Вашингтон завжди готовий вжити заходів, якщо буде підтвердження, що постачання здійснював саме Пекін.

Також додається, що напередодні офіційні особи США заявили про те, що Вашингтон має розвідувальні дані, які вказують на те, що Пекін розглядає можливість постачання зброї та боєприпасів до Росії.

"Це те, за чим ми пильно стежимо і продовжуємо уважно стежити", – сказав представник Держдепартаменту США.

Про те, що боєприпаси були зроблені у Китаї свідчить, зокрема, аналіз їхнього складу. Проте джерела не розкривають, які саме боєприпаси були знайдені. Окрім цього, також зазначається, що США вже попередили про це своїх партнерів.