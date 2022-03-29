Сигнали можна назвати позитивними, але вони не заглушають розривів російських снарядів. Єдина наша гарантія – це ЗСУ, - Зеленський про результати переговорів із РФ

Про це повідомив у своєму відео-зверненні Президент України Володимир Зеленський.

"Оборона України – це зараз завдання №1, а все інше – похідне від цього. Саме на такому фундаменті я розглядаю повідомлення про ситуацію у переговорному процесі, який триває на різних рівнях з представниками РФ. Ворог досі на нашій території, обстріли наших міст тривають, Маріуполь заблокований, ракетні та авіаційні удари не припиняються. Це реальність, це факти. Тому ЗСУ та усі, хто долучився до оборони держави – це зараз єдина гарантія нашого виживання, як народу і як держави, гарантія, яка реально працює", - зазначив глава держави.

Він додав, що ці сигнали, які ми сьогодні отримали, можна називати позитивними, але вони не заглушують розриви російських снарядів:

"Звісно, ми бачимо усі ризики, звісно, ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати, бажаючи нашого знищення. Українці не наївні люди – ми вже навчилися за ці дні, та за минулі вісім років війни, що довіряти можна лише конкретному результату".

Безумовно, Україна налаштована на переговори і буде продовжувати переговорний процес в тій мірі, в якій це справді від нас залежить:

"Але ми розраховуємо на результат, має бути реальна безпека для держави, для наших людей. Російські війська мають залишити окуповані райони. Суверенітет і територіальна цілісність України мають бути гарантовані і жодних компромісів у цьому бути не може. І не буде. Це чіткі принципи і чітке бачення можливого результату. А тим у соцмережах, які сприймають повідомлення з переговорів, як доконані факти, хочу нагадати одне – ми живемо у демократичній державі і воюємо за нашу свободу. Тому будь-які рішення будуть ухвалюватись не однією людиною, а усім народом".

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