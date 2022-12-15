Сила громадянського суспільства має зупинити перетворення України на "другую Рассію"
Закон, що ухвалений голосами ворогів України ОПЗЖ, яку взяв собі в партнери Зеленський — це про те, яке майбутнє він та його нувориші готують українцям після війни
Петиція про те, якими будуть наші міста після війни, всього за шість годин набрала необхідні 25 тисяч.
І це рекорд в історії петицій. І це виклик будівельній мафії та мафії на Банковій. І це наш маленький Майдан.
Тому не зважайте, що підписів вже багато, поставте і свій також.
В умовах воєнного стану ми не можемо скинути владу мародерів просто зараз, бо ми знаємо свою історію.
Сила громадянського суспільства вже зупинила цих падонків від капітуляції у 2019-2021. Сила громадянського суспільства має зупинити перетворення України на "другую Рассію" у 2023
Але і вони знають зовсім недавнє минуле, тому всикаються від активності українців, бо вона впливає на позицію тих, хто зараз на 50% фінансує Україну та дає зброю.
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Сила громадянського суспільства вже зупинила цих падонків від капітуляції у 2019-2021.
Сила громадянського суспільства змусила їх не втекти, а нехай і випадково, але опинитися на правильному боці у 2022.
Сила громадянського суспільства має зупинити перетворення України на "другую Рассію" у 2023.
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І цей закон, що ухвалений голосами ворогів України ОПЗЖ, яку взяв собі в партнери Зеленський — це про те, яке майбутнє він та його нувориші готують українцям після війни.
Державу корупціонерів та мародерів, злиднів та безправ'я.
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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