Син правителя Туркменістану отримав посаду віцепрем'єра
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов призначив Сердара Бердимухамедова віце-прем'єром з питань фінансів і економіки, звільнивши його з посади голови Вищої Контрольної палати, а також Держради безпеки
Подробиці наводить Еспресо.TV.
Відповідні укази глава держави Туркменістан підписав на розширеному за засіданні Кабінету Міністрів за підсумками півріччя, повідомляє Fergana.
"Сердар Бердимухамедов - єдиний син президента Туркменістану. Він народився 22 вересня 1981 року. Ім'я "Сердар" з туркменської мови перекладається як "вождь" або "ватажок", - зазначає видання.
Політологи заявляють, що він очолить країну після свого батька.
Прикметно, що до Вищої Контрольної палати Бердимухамедов-молодший був мінстром промисловості і будівельного виробництва.
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