Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Це трагічна історія і трагічно те, як система відреагувала. Система показала неспроможність адекватно реагувати на сексуальне насильство до жінок, а тим паче до неповнолітніх. У цій ситуації бачимо, що за зґвалтування дають умовний термін і додатково ще жертва продовжує навчатися у тій самій школі, де вчаться ґвалтівники. А у школі ніхто навіть не подумав, що це неправильно і може бути травматично для цієї дівчинки. Я вже мовчу про саму суддю, яка прийняла таке рішення і вважає, що це достатнє покарання. До того ж є питання по кваліфікації цієї статті, тому що з тих матеріалів, які ми побачили у відкритому доступі, початково дівчинка говорила про зґвалтування, а потім статтю перекваліфікували у сексуальне насильство. А різниця у тому, що за ці статті передбачено різні терміни покарання", - зауважила народна депутатка України.

Інна Совсун додала, що за зґвалтування виголошується більший термін, який можливо могли б отримати ґвалтівники.

"Є питання до того, як судова система справилася з цієї справою. Також, яким чином діяли органи соціального піклування, вочевидь, що вони провалили роботу з цією дитиною. І освітня система так само абсолютно нечутливо відреагувала. Вчителі, знаючи, що це сталося, вважали за нормальним, щоб ця дівчинка продовжила ходити до школи разом з ґвалтівниками. Я думаю, що тут є кілька рівнів проблем. По-перше, ми бачимо суспільна реакція дуже відмінна, але на інституційному рівні суспільство дуже недружнє до тих, хто пережив насильство. Друге – питання судової системи, наскільки вона справедлива до тих, хто пережив насильство. І тут, я думаю, з одного боку є і фактор ментальний, а з іншого – домовленості на місцевому рівні", - сказала Совсун.

Передісторія

Нагадаємо, злочин стався ще 24 серпня 2021 року. Тоді троє неповнолітніх хлопців з села Верхні Ворота у підвальному приміщенні зґвалтували 14-річну дівчинку. Окремі епізоди своїх дій вони зняли на відео.

14 вересня того ж року до правоохоронців звернулась бабуся потерпілої та заявила про злочин. Співробітники поліції Закарпаття оперативно встановили групу неповнолітніх злочинців та повідомили їм про підозру. Як тоді стверджували у поліції, хлопцям загрожувало до 12 років позбавлення волі.

У вироку суду, який відбувся 16 березня, йдеться, що злочинцям призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Все тому, що їхні дії кваліфікували не як зґвалтування, а як "насильницькі дії сексуального характеру, не пов'язані із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство), вчинене групою осіб щодо неповнолітньої особи".

"Адвокат" потерпілої однією рукою представляла і жертву, і писала позитивні характеристики її кривдникам.

Деталі справи про зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті уже донесли до Офісу генерального прокурора та Вищої ради правосуддя. Щоб досягти справедливості планують скликати групу адвокатів, натомість дівчині уже знайшли найкращого психолога.

Крім того, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що проаналізує дії судді та прокуратури щодо справи про зґвалтування на Закарпатті.