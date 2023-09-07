Ситуація на фронті, Бахмут, західна зброя і українські реформи: про що говорив ексдиректор ЦРУ в Києві

Командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, директор ЦРУ у 2011-12 роках генерал Девід Петреус є членом Ради Безпеки Київського безпекового форуму, який заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну". Разом із топовими американськими економістами та діячими і колишніми українськими високопосадовцями він взяв участь у спеціальній події "Про головне: фронт і відновлення". Еспресо виступив інформаційним партнером події.

Про ситуацію на фронті

"Я не бачив нічого подібного з часів Другої світової війни. Росіяни не особливо вражають знаннями чи діями на полі бою, але вони створили надзвичайно видатну системи оборони, і її досить важко подолати", - зазначив спікер.

Водночас він підкреслив, що ЗСУ демонструють вражаючі здібності адаптації до ведення військових дій в умовах величезних мінних полів, траншей, протитанкових ровів та постійних обстрілів ворога: "Українська реакція на це все дуже вражаюча".

Петреус підкреслив, що українські війська утримують росіян на надзвичайно великій лінії фронту, а також створюють умови для продовження успіху, завдаючи ударів по російських складах, авіабазам, морським базам в Криму та логістичним лініям. "Ви, можливо, не можете зруйнувати міст, але ви можете зробити його таким, по якому не можна їздити", - зазначив генерал.

За його словами, використовуючи західні артилерійські системи, ЗСУ можуть завдати ударів по російським позиціям на більшій відстані. "Розтягування фронту знижує спроможності росіян. Тобто створюються умови на полі бою, і коли з’явиться можливість, ЗСУ зможуть завдати удару резервними силами", - додав він.

Генерал підкреслив успіхи ЗСУ в Роботиному, а також наголосив на важливості Запорізького та Донецького напрямків. "Це все накопичується. Коли російські сили почнуть сипатися, важливо, як українці скористаються цим для того, щоб здійснити розрив лінії комунікацій і відрізати Крим. В ідеалі було б добре знищити Керченський міст, і коли це буде зроблено, російські сили опиняться в ситуації знищення", - переконаний Девід Петреус.

Ексдиректор ЦРУ також високо відзначив роботу українських сил протиповітряної оборони: "В Україні надзвичайно вражаюча протиповітряна оборона, тому важко росіянам досягнути успіхів в повітрі, вони не можуть застосовувати ефективно свої повітряні сили".



"Я думаю, що прогрес ЗСУ буде продовжуватись, і зрештою він стане сталим і ми побачимо це на полі бою", - резюмував Девід Петреус.

Оцінив він і "успіхи" росіян на полі бою. "Єдине досягнення російських військ за зимовий наступ, який вони здійснили, – це знищення міста Бахмут ціною життів 25 тисяч солдат", - сказав Девід Петреус. Він наголосив, що українські Збройні Сили вразили увесь світ, коли виграли битву за Київ, Суми, Чернігів, Харків, відвоювали Херсон.

Про зброю

Девід Петреус, наголосив, що країни-члени НАТО продовжують підтримувати Україну у протистоянні російській військовій агресії. "Хоча іноді хотілося б, щоб рішення приймалися швидше, зокрема щодо літаків F-16, або далекобійних ракет. Проте обсяги підтримки абсолютно неймовірні", - сказав він.

За його словами, західні країни, зокрема США, мають надавати Україні ще більше підтримки у вигляді військової техніки та озброєння, щоб ЗСУ були якомога краще підготовлені під час наступу.

Генерал відзначив лідерство США у питанні надання військової підтримки Україні: "Треба віддати належне не тільки Білому дому, але і Конгресу, і всьому американського народу, оскільки вони надали безпрецедентну підтримку за весь період після Другої світової війни".

Водночас, на думку генерала, деякі рішення, зокрема щодо надання Україні певних видів озброєння, мали б прийматися швидше.

"Я дуже хотів би, щоб були прийняті на користь України деякі рішення, які могли б відіграти ефект каталізатора. Зокрема, хотілося б мати рішення щодо танків Абрамс принаймні на 6 місяців раніше. Так само треба швидше приймати рішення щодо F-16. Ми вже пройшли певний етап, коли були певні занепокоєння, тепер треба зробити все, що в межах можливого", - додав він.

Ексдиректор ЦРУ висловив сподівання, що підтримка України Заходом буде зростати: "Маємо зробити все можливе, щоб Україна була якомога краще підготовлена і на наступний період наступу"

Про реформи

Українська держава повинна працювати не тільки над перемогою на полі бою, але і реформувати країну, залучаючи інвестиції, - вважає спікер. Він переконаний, що реформи мають стати основним завданням для українського уряду.

"Надзвичайно важливо не просто прив’язуватися до поля бою. Всі мають зосереджуватись на тому, щоб виграти у майбутньому, виграти майбутнє", - зазначив він.

Девід Петреус переконаний, що українська влада має визначитися, який саме напрямок зробити пріоритетним для залучення інвестицій.

"Реальний успіх – це коли глобальні інвестиційні компанії прийдуть в Україну", - сказав він.