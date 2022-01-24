Загроза вторгення РФ, пандемія та енергетична безпека України: Рада заслухає Резнікова, Ляшка та Шмигаля 28 січня
У п'ятницю, 28 січня, на годині запитань до уряду виступлять очільник Міноборони Олексій Резніков, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Відповідне рішення ухвалили на засіданні погоджувальної ради у понеділок, 24 січня.
Спікер Верхоної ради Руслан Стефанчук поставив на голосування рішення заслухати очільника Міноборони, міністра охорони здоров'я та прем'єра України під час години запитань до членів уряду.
"Година запитань до уряду - це інформація міністра оборони України щодо ситуації на російсько-українському кордоні, міністра охорони здоров"я щодо подолання пандемії коронавірусу та прем'єр-міністра України щодо енергетичної безпеки країни", - оголосив пропозицію голова ВР.
Це рішення одноголосно підтримали усі учасники засідання.
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