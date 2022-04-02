Ситуація в Сєвєродонецьку покращилася: у будинки частково повертається постачання газу й електроенергії, відкриваються маленькі магазини, - журналістка
Журналістка Суспільного Юлія Бітімерова розповіла, що ситуація в Сєвєродонецьку Луганської області покращилася, у житлові будинки частково повертається постачання газу та електроенергії, відновлюють роботу маленькі магазини
Журналістка поділилася інформацією в етері Еспресо.TV.
"Ситуація в Сєвєродонецьку трохи покращилася. Ремонтники з неймовірними зусиллями повертають газ, світло й воду в домівки містян. Вода ще не дійшла, але роблять усе можливе, а світло вже повертали у старі райони. Хоча тільки світло з’явиться, через годину російські війська обстрілюють, перебивають і знову ремонтники повертають електроенергію", - зазначила Бітмерова.
Українка додала, що з газом ситуація така ж, як зі світлом: ремонтники налагоджують постачання газу, російські війська обстрілами перебивають.
"Тим не менше, у людей хоч десь точково з’являються комунікації, щоби приготувати їжу, зарядити мобільні телефони і зв’язатися з рідними. Маленькі магазинчики відкривають також: із місцевої пекарні продають хліб", - зауважила Юлія Бітімерова.
- Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія намагається сформувати окупаційні адміністрації в межах тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
- Російські окупанти у п'ятницю, 1 квітня, завдали удару по житловому сектору міста Гірське, що в Луганській області.
- В Лисичанську російські окупанти вкотре обстріляли евакуаційний автобус, про постраждалих не повідомляють. При цьому з міста все ж вдалося вивезти рекордну кількість мирних жителів.
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