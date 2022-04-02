Ситуація в Сєвєродонецьку покращилася: у будинки частково повертається постачання газу й електроенергії, відкриваються маленькі магазини, - журналістка

Журналістка поділилася інформацією в етері Еспресо.TV.



"Ситуація в Сєвєродонецьку трохи покращилася. Ремонтники з неймовірними зусиллями повертають газ, світло й воду в домівки містян. Вода ще не дійшла, але роблять усе можливе, а світло вже повертали у старі райони. Хоча тільки світло з’явиться, через годину російські війська обстрілюють, перебивають і знову ремонтники повертають електроенергію", - зазначила Бітмерова.



Українка додала, що з газом ситуація така ж, як зі світлом: ремонтники налагоджують постачання газу, російські війська обстрілами перебивають.



"Тим не менше, у людей хоч десь точково з’являються комунікації, щоби приготувати їжу, зарядити мобільні телефони і зв’язатися з рідними. Маленькі магазинчики відкривають також: із місцевої пекарні продають хліб", - зауважила Юлія Бітімерова.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія намагається сформувати окупаційні адміністрації в межах тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Російські окупанти у п'ятницю, 1 квітня, завдали удару по житловому сектору міста Гірське, що в Луганській області.

В Лисичанську російські окупанти вкотре обстріляли евакуаційний автобус, про постраждалих не повідомляють. При цьому з міста все ж вдалося вивезти рекордну кількість мирних жителів.