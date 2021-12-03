"Схильний до суїциду": омбудсман заявила, що РФ внесла позначку в особову справу політв'язня Марченка без проведення експертизи

Про це омбудсман повідомила у Telegram.



"Встановлення такого "статусу" є методом тиску на Олександра Марченка, адже психологічна експертиза йому не проводилася, консультації лікаря-психіатра не надавалися. Найгірше, що російські тюремники можуть маніпулювати "статусом схильного до суїциду", посиливши умови утримання Олександра", - зазначила вона.



За її словами, Марченко дізнався, що до його особової справи внесли позначку "схильний до самогубства" 16 листопада 2021 року під час розгляду касації на незаконний вирок.



Омбудсман наголосила, що політв'язня етаповано з Москви до СІЗО Улан-Уде (Республіка Бурятія), що суперечить статтям 73 та 75 Кримінально-виконавчого кодексу РФ. Вона звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової сприяти у проведенні консультації лікаря-психіатра з відповідним висновком щодо психологічного стану Олександра Марченка.

Нагадаємо,17 грудня 2018 року Олександра Марченка затримало "МДБ ДНР". Два місяці Марченко перебував у катівні "ЙІзоляція" де, за його словами, зазнавав тортур. Згодом чоловіка передали представникам ФСБ Росії. Ще майже 2,5 місяці його тримали в депортаційному центрі Краснодарського краю.

Кримінальну справу було порушено 30 квітня 2019 року. Після цього його помістили до СІЗО, звинувативши в приготуванні до придбання та незаконному переміщенні з території Росії продукції військового призначення, а також у шпигунстві. Його засудили до 10 років позбавлення волі.

У травні стало відомо, що українському політв'язню Олександру Марченку не передають таблетки, через що у нього погіршився стан здоров'я.