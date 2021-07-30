Сховище відпрацьованого ядерного палива запустять до Дня незалежності, - Міненерго
Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) планують запустити орієнтовно до Дня незалежності
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Повністю саме сховище відкриємо ближче до Дня незалежності. Це буде великий історичний крок до незалежності держави, і ми всьому світу показуємо, що є надійним партнером, оскільки в цьому проєкті брала участь американська компанія, - цитує агентство міністра енергетики Германа Галущенка.
Міністр підкреслив, що "це не про гроші, не про залізницю, це про незалежність і геополітику, про те, що ми дійсно економимо величезні кошти - близько $200 млн щорічно на вивіз в РФ відпрацьованого ядерного палива".
Голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін у свою чергу додав, що зараз на ЦСВЯП йдуть так звані холодні випробуваня - тестується окремо робота усіх систем і таким чином сховище готується до поетапного вводу в експлуатацію.
Він зауважив, що 19-20 серпня очікується завершення підготовки всієї документації та завершення випробувань для поставки перших контейнерів. Всього, за його словами, у цьому році очікується два поїзди, а надалі - по чотири поїзди в рік.
Котін додав, що три місцеві громади, задіяні у проєкті будівництва ЦСВЯП, отримають у свої бюджети 10% від вартості комлпексу - близько 100 млн грн.
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