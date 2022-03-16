Слідчі Міжнародного кримінального суду вже збирають докази в Україні: Зеленський розповів про роботу з притягнення РФ до відповідальності

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.



"Важливим є початок діяльності в Україні слідчої групи Міжнародного кримінального суду, яка разом з нашими правоохоронцями вже збирає докази і факти воєнних злочинів загарбників на території нашої держави", – сказав президент.



Зеленський відзначив, що провів розмову з прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карімом Хан, який уже перебуває в Україні і приступив до роботи.



"Ми активізуємо роботу, щоб притягнути окупантів до відповідальності. Має бути міжнародний трибунал. За все, що вони наробили проти України. Проти наших людей. За кожен акт тероризму російських військ на території нашої держави", – відзначив глава держави.



Нагадаємо, Україна залучила юристів світового класу, щоб добитися репарацій від Росії, однак у Міністерстві закордонних справ не очікують швидкого рішення Міжнародного суду ООН з цього питання.