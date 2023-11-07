Смерть помічника Залужного – випадковість чи вбивство, та чому Бельгія блокує мільярди російських євро для допомоги Україні. Акценти світових ЗМІ 7 листопада

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 7 листопада.

Трагічна історія з гранатою на день народження

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Головною темою іноземних ЗМІ про Україну була вчорашня смерть помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який загинув від вибуху гранати, що була у подарунку на його день народження.

Як пише Politico, за словами дружини загиблого майора Геннадія Частякова, її чоловікові подарували пляшку алкоголю та склянки у формі гранат.

Головний помічник головнокомандувача армії України загинув у Києві в результаті вибуху, який стався, коли він повернувся додому з подарунком на день народження в понеділок.

Нацполіція України підтвердила, що в житловому комплексі на околиці столиці від підриву гранати загинув 39-річний український військовослужбовець. Його 13-річний син отримав серйозні поранення, повідомили вони, додавши, що розпочали розслідування за фактом необережного поводження з боєприпасами.

Причини та обставини смерті Частякова встановлюватимуться в ході досудового розслідування, сказав Залужний.

У The New York Times звернули увагу, що у соцмережах дехто поспішно прийшов до висновку, що смерть Частякова була радше вбивством, ніж помилкоючерез необережне поводження з гранатою.

"Молю Бога, щоб це був трагічний збіг обставин, а не цілеспрямована атака", – написала член антикорупційної ради Міноборони Дана Ярова.

У Facebook народний депутат Мар'яна Безугла написала, що "треба провести детальне розслідування".

"Ніколи б не подумала, що Геннадій помре через необережність у свій день народження", — написала вона. "Гранати видають, а не дають. Вдома не тримають".

Багато хто вважає президента України Володимира Зеленського та Залужного політичними суперниками, пишуть американські журналісти. Останніми днями ця передбачувана суперечка привернула більше уваги після того, як Залужний написав у есе для Economist , що і Росія, і Україна зайшли у війну в "патову ситуацію" і що для забезпечення прогресу будуть необхідні нові технології. Зеленський публічно не погодився з такою оцінкою.

Заморожені російські активи не спрямовують в Україну через законодавство

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Також у ЗМІ писали про те, що розморозити росйіські активи і спрямувати їх на відбудову України виявилося не так то і просто. Зокрема, журналісти Politico написали, що мета Європейського Союзу використати мільярди доларів із заморожених російських активів для відновлення України зазнає проблем.

Минулого місяця лідери ЄС підтримали безпрецедентні кроки щодо використання прибутків, отриманих від державних активів Москви, для реконструкції, а президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла на вихідних представити тверді плани до кінця цього року.

Але деякі європейські уряди приватно стурбовані ризиками для фінансових ринків від такого кроку. Тепер ці побоювання загрожують ускладнити ініціативу фон дер Ляєн.

Бельгія володіє більшістю російських державних активів, заморожених в ЄС на початку повномасштабного вторгнення Володимира Путіна в Україну минулого року. Уряд Бельгії не бажає погоджуватися на рейдерство коштів для відновлення України.

"Ми шукаємо разом із країнами G7 та Європейською комісією структурне рішення щодо заморожених активів, яке не дестабілізує міжнародну фінансову систему", – сказав прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, виступаючи перед дипломатами в понеділок. "Нам потрібна правова основа, і зрозуміло, що Бельгія не може забезпечити цю правову основу самостійно".

Більшість російських валютних резервів, заморожених країнами-учасницями санкцій на початку війни Москви проти України, знаходиться в ЄС. З них 180 мільярдів євро належать бельгійській розрахунковій палаті Euroclear, яка виконує функції зберігача російських резервів.

Коли російські цінні папери досягають погашення та реінвестуються фінансовими посередниками, вони приносять прибуток. Euroclear отримала 3 мільярди євро прибутку від заморожених активів за перші дев'ять місяців цього року.

Euroclear добровільно зберігає прибутки, отримані від російських активів, окремо, але стверджує, що зазнала 34 мільйони євро витрат на управління та судові витрати, а також приблизно 18 мільйонів євро втрачених можливостей отримання прибутку. Відповідаючи на запитання про намір ЄС використати ці прибутки, Euroclear відмовився від коментарів.

ЄС давно висуває ідею оподатковувати ці прибутки на користь України, але Європейський центральний банк і деякі столиці ЄС, включаючи Париж, Берлін і Брюссель, висловили сумніви. Вони побоюються, що цей крок порушить фінансові ринки та послабить статус євро як резервної валюти.

Минулого тижня лідери ЄС закликали Європейську комісію внести законодавчу пропозицію та заявили, що "необхідний рішучий прогрес у координації з партнерами".

Але Бельгія та Люксембург особливо хочуть запевнити, що вони не будуть змушені нести всі юридичні та фінансові ризики такого безпрецедентного кроку. У Люксембурзі розташована ще одна розрахункова палата, яка зараз зберігає заморожені російські активи, Clearstream.

У Херсон повернулася свобода, але не спокій

The Guardian написали репортаж про небезпечне життя у прифронтовому Херсоні.

Серед безперервних бомбардувань херсонці роблять покупки на ринку, прибирають оселі та документують жахи війни.

"У суботу росіяни обстріляли школу та зерносклад. У неділю безперервний обстріл Херсона з-за річки вразив медичний заклад. Артилерійський снаряд впав біля чоловіка середнього віку. Лікарі зробили все можливе, але осколки пробили йому мозок. У понеділок автобус, бібліотека і цвинтар. У вівторок склад і дві машини. Пасажири автомобіля, в який влетів дрон-камікадзе, отримали струс мозку. Другий автомобіль загорівся, коли в нього врізався снаряд. Після того, як вогнеборці загасили полум'я, вони знайшли всередині те, що залишилося від власника. У середу снаряд приземлився відразу зранку в центрі міста, між багатоквартирним будинком і квітковим магазином. Поряд йшли троє працівників, осколки від вибуху поранили двох. Третій помер на узбіччі. Навколо під ногами скло вибитих вікон", - пишуть журналісти про тиждень життя в Херсоні.

Губернатор Херсонської області закликав мирних жителів цього південного регіону України залишити місто. Він запропонував безкоштовний проїзд і допомогу з проживанням. Окрім ухилення від снарядів, була також повінь спровокована росіянами, коли в червні було зруйновано Каховську дамбу.

Річка Дніпро розрізає область надвоє. Східна сторона все ще окупована росіянами. На західну сторону, де впирається в берег місто Херсон, повернулася свобода, але не спокій. За рік, відколи українські війська досягли центру Херсона, через сотні снарядів, бомб, мінометів, ракет і безпілотників, які росіяни щодня випускають через річку, загинули 397 людей і отримали поранення 2057. За даними місцевої влади, це еквівалентно приблизно чверті загиблих серед цивільного населення від вбивств, обстрілів і мінування під час окупації.