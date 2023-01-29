Розмови про постачання Збройним силам України протитанкових ракетних комплексів Javelin розпочалися ще у 2014 році, після вторгнення РФ в Україну та окупації Криму і частини Донеччини та Луганщини. Саме розмови — бо, попри прохання України про передачу цих ПТРК, поставки летальної зброї та передових технологій були заблоковані. Протитанковий ракетний комплекс Javelin, фото: gettyimages

"Зелене світло" щодо постачання Javelin з’явилося у 2017 році, коли адміністрація Трампа зрештою вирішила підтримати передачу Україні цих ПТРК. Зрештою, у березні 2018 року Держдеп США офіційно підтвердив цю інформацію, і вже у травні того ж року ЗСУ отримали перші 37 пускових установок та 210 протитанкових ракет на суму 47 млн доларів.

Це стало першим кроком і відкрило шлях до інших угод на постачання ПТРК Javelin до Збройних Сил України. Втім, у доволі невеликих кількостях. Наприклад, восени 2019 року Держдеп та Конгрес США схвалили продаж 150 ракет та 10 пускових на 39 млн доларів, у червні 2020 стало відомо про передачу обладнання та боєприпасів, зокрема і ПТРК, на суму понад 60 млн доларів. Зрештою, у жовтні 2021 року Україна отримала ще 30 пускових і 180 ракет у рамках допомоги на суму 60 млн доларів.

Згодом дозвіл на передачу ПТРК Javelin отримала Естонія, яка передала ЗСУ партію цієї зброї у лютому 2022 року, менш ніж за тиждень до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Роль Javelin на полі бою

Протитанковий ракетний комплекс Javelin використовується для ураження низки цілей — це бронетехніка ворога, передусім танки, укріплення, і навіть цілі у повітрі, за умов, що вони летять на низькій висоті і не дуже швидко, наприклад, гелікоптери чи безпілотники.

Станом на початок лютого Сили оборони України могли розраховувати на близько 150 пускових установок цього ПТРК і орієнтовно 1000-1200 ракет, водночас станом на червень кількість переданих ракет та пускових зросла до 6500.

ПТРК Javelin передусім відрізняється простотою у використанні, підготувати екіпаж можна всього за декілька днів, а пріоритетним цей ПТРК є для спецпризначенців та інших спеціалізованих підрозділів.

Одна з особливостей Javelin — це його мобільність, тому передусім він знадобився для рейдів легких сил, також одна з задач — сковування дій бронетехніки противника. Перші тижні війни цей ПТРК грав значну роль, оскільки ставка ЗСУ була зроблена передусім на невеликі мобільні групи, які були озброєнні Javelin і могли ефективно знищувати російські танки, а також іншу техніку ворога. Водночас на 11 місяць повномасштабної війни з РФ про цей ПТРК можна сказати таке — він є ефективним засобом для піхоти, який дозволяє як "мінусувати" ворожі танки, так і знищувати інші зразки озброєння та військової техніки.

Який саме Javelin отримує Україна

Ще у 2020 році Міністерство оборони України розповіло, що ЗСУ отримують від США одну з найбільш сучасних версій американського протитанкового ракетного комплексу Javelin, а саме FGM-148E або ж FGM-148 Block 1, який в армію США почав поступати з 2008 року.

Отже, які ж оновлення отримала модернізована версія FGM-148E? По-перше, новий двигун, завдяки якому ракета швидше долітає до цілі. По-друге, посилену бойову частину, щоб якнайкраще уражати цілі. По-третє, модернізовану пускову установку M98A2 CLU. Нове програмне забезпечення та 12-кратний приціл якісно вплинули на точність комплексу. Водночас зменшилася вага Javelin, що теж фактично є серйозним "плюсом", оскільки боєць повинен "тягати" його за собою.

Які переваги Javelin як ПТРК

Цей протитанковий ракетний комплекс створений за принципом "вистрілив — забув" і це найголовніша перевага цього ПТРК, оскільки після пострілу не потрібно підсвічувати ціль і "вести" ракету аж до моменту влучення у ціль, а можна одразу покинути позицію. Також цей ПТРК може працювати в умовах диму, туману, роботи ворожих засобів РЕБ тощо. Зрештою, цей протитанковий комплекс має "опцію" ураження танка в одну з найменш захищених частин, а саме зверху в башту машини.

Тактико-технічні характеристики комплексу

Бойова маса ПТРК Javelin — 22,3 кг, з них 6,8 кг становить маса пускової установки, водночас відповідно маса ракети становить 15,5 кг. ПТРК може знищувати цілі на дальності до 3 км, мінімальна ефективна дальність — 150 м у режимі "атака зверху", і 65 м — під час пуску ракети по прямій. Час приведення у бойову готовність — менш як 30 с, перезаряджання — менш як 20 с.