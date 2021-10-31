Соратники Саакашвілі не визнали поразки на виборах та закликала грузинів вийти на вулиці

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Голова опозиційної грузинської партії "Єдиний національний рух" Ніка Мелія, що напередодні програв вибори в мери Тбілісі Касі Каладзе, закликав усіх прихильників опозиції зібратися в неділю о 19:00 на площі перед парламентом.

За його словами, на мітингу перед парламентом будуть зроблені заяви про подальші дії опозиційних сил, які не визнають підсумки другого туру місцевих виборів.

"Учорашні вибори проходили на тлі використання тотального насильства. Тому наша боротьба вчора не завершилася, вона почалася. Наша боротьба буде мирною, але дуже твердою", - сказав Мелія.

У другому турі виборів мера Тбілісі в суботу Мелія програв кандидату від правлячої партії "Грузинська мрія" Касі Каладзе, але не прийняв поразки і заявив журналістам, що вибори були сфальсифікованими.

Нагадаємо, 30 жовтня на місцевих виборах у Грузії екзитполи, проведені на замовлення провладного та опозиційного телеканалів, показали діаметрально протилежні результати.

За першими офіційними даними ЦВК, заснований колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі "Єдиний національний рух", програє провладній "Грузинській мрії" на виборах мерів усіх найбільших міст

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