Про це інформує Нацполіція Чернігівської області.

Зазначається, що 18 липня до правоохоронців звернулася мешканка села Нічогівка Козелецької селищної громади. Вона розповіла, що біля місцевого кладовища помітила сліди згарища, у якому були кістки та людський череп.

Поліція, яка прибула на місце події, виявила людські рештки та залишки взуття 45-го розміру. Криміналісти встановили, що загиблим був дорослий чоловік.

"В ході оперативно-розшукових заходів нам вдалося з’ясувати, що вбитий чоловік мешкав у Києві. Востаннє він виходив на зв'язок 12 липня. Про його зникнення до поліції заявила сестра. За підтримки колег із Києва ми встановили коло спілкування вбитого. За фахом він банкір, останніх кілька років не працював. Раніше був управляючим одного з банків у Києві. Оперативники з’ясували, що напередодні зникнення чоловік відпочивав зі своїм товаришем, після чого зв'язок з ним обірвався", - йдеться у повідомленні.

28 липня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві у його заміському маєтку.

За даними слідства, підозрюваним виявився 51-річний директор інвестиційного фонду зі статутним капіталом понад 500 мільйонів гривень. В ніч з 12 на 13 липня він розпивав алкоголь разом із 49-річним колишнім банкіром, який був його товаришем. Між ними виник конфлікт, внаслідок якого фігурант забив товариша до смерті поліном.

"Зрозумівши, що накоїв, вирішив приховати сліди злочину. Для реалізації своїх злочинних планів на ранок він поїхав у гіпермаркет, де купив горючі речовини, хімічні засоби тощо. 14 липня затриманий за кермом власного позашляховика вирушив на Чернігівщину. Оперативники з’ясували, що його батько родом із невеликого села Нічогівка, тож підозрюваний добре знав місцевість. Він привіз тіло товариша до місцевого кладовища та спалив його. Після чого повернувся додому", - зазначили у поліції.

Наразі розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочину, йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.