Спікер палати представників Джонсон назвав допомогу Україні пріоритетом конгресу США
Спікер палати представників Майк Джонсон розглядає питання допомоги Україні як пріоритетне в роботі американського конгресу
Про це він заявив у понеділок під час поїздки до Флориди, повідомляє Укрінформ.
"Україна – ще один пріоритет, - сказав Джонсон після коментаря про необхідність підтримки Ізраїлю. - Звичайно, ми не можемо дозволити Путіну пройти маршем через Європу. І ми розуміємо необхідність надання допомоги Україні".
Водночас спікер наголосив на важливості "працювати над зміною нашої власної прикордонної політики". Нині між політиками ведуться активні переговори з цього приводу, додав він.
"Думаю, більшість наших колег у сенаті визнають, що ці дві речі повинні рухатися разом, бо ми зобов'язані це зробити перед американським народом. Це те, чого він вимагає від нас", - зазначив Джонсон.
При цьому він зауважив, що почувається "упевнено й оптимістично" стосовно того, що Конгрес може ухвалити додаткове фінансування як для Ізраїлю, так і для України.
- 21 листопада міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту в Україну запевнив керівництво держави у продовженні підтримки з боку США.
- Лідер сенатської більшості, демократ Чак Шумер, заявив, що вже наступного тижня запропонує сенаторам поставити на розгляд законопроєкти, серед яких є й про фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.
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