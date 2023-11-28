Спікер палати представників Джонсон назвав допомогу Україні пріоритетом конгресу США

Про це він заявив у понеділок під час поїздки до Флориди, повідомляє Укрінформ.

"Україна – ще один пріоритет, - сказав Джонсон після коментаря про необхідність підтримки Ізраїлю. - Звичайно, ми не можемо дозволити Путіну пройти маршем через Європу. І ми розуміємо необхідність надання допомоги Україні".

Водночас спікер наголосив на важливості "працювати над зміною нашої власної прикордонної політики". Нині між політиками ведуться активні переговори з цього приводу, додав він.

"Думаю, більшість наших колег у сенаті визнають, що ці дві речі повинні рухатися разом, бо ми зобов'язані це зробити перед американським народом. Це те, чого він вимагає від нас", - зазначив Джонсон.

При цьому він зауважив, що почувається "упевнено й оптимістично" стосовно того, що Конгрес може ухвалити додаткове фінансування як для Ізраїлю, так і для України.