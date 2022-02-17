Спіймали на розтраті коштів: у Києві повідомлено про підозру начальниці управління освіти Дарницької РДА
У Києві правоохоронці повідомили начальниці управління освіти Дарницької РДА про підозру у розтраті понад 500 тис. грн
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
"Повідомлено про підозру начальнику управління освіти Дарницької РДА у розтраті бюджетних коштів, вчиненому у великому розмірі (ч. 4 ст. 191 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Згідно із матеріалами прокуратури, начальник управління освіти у порушення закону нараховувала та виплачувала керівникам окремих навчальних та позашкільних закладів району непередбачені законом надбавки та безпідставно підвищувала зарплати у певних навчальних закладах.
Ці дії чиновниці завдали державі збитків на загальну суму понад 520 тис. грн, що підтвердила судово-економічна експертиза.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення від посади.
У кримінальному провадженні тривають слідчі дії, спрямовані на дослідження всіх обставин вчинення злочину.
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