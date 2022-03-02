Спочатку розбомбила авіація, а потім тероборона ганяла полями: ЗСУ знищили колону військ РФ на Миколаївщині

Українські військові знищили колону російських військових, яка рухалась з боку Миколаєва у напрямку Баштанки. Про це повідомила голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна.



За її словами, впродовж усього дня 1 березня велося спосетереження за пересуванням колони окупантів з боку Миколаєва.



"Колона російських військових дійшла до Баштанки, де зустріла жорстокий спротив. Тут її розбомбила наша авіація, а місцева тероборона ганяла полями", – написала Марія Чорна.



Також очільниця Кіровоградської ОДА додала, що російські загарбники намагалися втекти у напрямі Нового Бугу, проте марно, адже ЗСУ обстріляли та спалили решту колони – декілька десятків одиниць бронетехніки.



Крім того, подробиці бою розповів і голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.



"Вже є відео, що 800 одиниць техніки палили, подивимося, скільки насправді. Але дуже багато техніки поклали. З наших втрат – один Мі-8 вертоліт, літак тільки один збили, пілоти живі, їх евакуювали", – зазначив він.



Також за словами голови ОДА, жителі Баштанки забрали у військових РФ два БТР собі у тероборону.

Нагадаємо, внаслідок авіаудару росіян по Житомиру постраждав пологовий будинок, де були породіллі з дітьми.

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