"Сподіваємося побачити подальші дії з боку української влади": у Держдепі США назвали найбільший пріоритет у відносинах із Україною

Про це заявила заступниця помічника держсекретаря США з питань демократії, прав людини і праці Кара Макдональд, передає "Укрінформ".



"Підтримка реформ у критично важливих сферах є найбільшим пріоритетом для відносин Сполучених Штатів з Україною", - сказала Макдональд.



Представниця Держдепу зазначила, що з 2014 року Україна досягла значного прогресу в реформах, заявивши, що "сьогодні Україна сильніша, успішніша й більш підзвітна своєму народові.



Проте Макдональд наголосила, що українські олігархи й надалі отримують надприбутки за рахунок держави, що заважає боротьбі з корупцією.



Представниця Держдепу також нагадала про активність США щодо протидії корупції в Україні, зокрема, про санкції проти Ігоря Коломойського та його оточення.



"Ми сподіваємося побачити подальші дії з боку української влади, спрямовані на зміцнення й посилення судових інституцій, припинення безкарності та створення інституційного потенціалу для притягнення до відповідальності корупціонерів", - сказала Макдональд.



Крім того, представниця Держдепу закликала українську владу до реформування судової системи, забезпечення гарантій незалежності в роботі НАБУ, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також наголосила на необхідності посилити відповідальність за неправдиве декларування доходів чиновниками, прискорити прозорий процес призначення прокурорів САП, привести законодавство про корпоративне управління до стандартів ОЕСР і підтримувати незалежність Вищого антикорупційного суду.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb