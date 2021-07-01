"Сподіваємося побачити подальші дії з боку української влади": у Держдепі США назвали найбільший пріоритет у відносинах із Україною
США вважають найбільшим пріоритетом у відносинах із Україною підтримку реформ у критично важливих сферах
Про це заявила заступниця помічника держсекретаря США з питань демократії, прав людини і праці Кара Макдональд, передає "Укрінформ".
"Підтримка реформ у критично важливих сферах є найбільшим пріоритетом для відносин Сполучених Штатів з Україною", - сказала Макдональд.
Представниця Держдепу зазначила, що з 2014 року Україна досягла значного прогресу в реформах, заявивши, що "сьогодні Україна сильніша, успішніша й більш підзвітна своєму народові.
Проте Макдональд наголосила, що українські олігархи й надалі отримують надприбутки за рахунок держави, що заважає боротьбі з корупцією.
Представниця Держдепу також нагадала про активність США щодо протидії корупції в Україні, зокрема, про санкції проти Ігоря Коломойського та його оточення.
"Ми сподіваємося побачити подальші дії з боку української влади, спрямовані на зміцнення й посилення судових інституцій, припинення безкарності та створення інституційного потенціалу для притягнення до відповідальності корупціонерів", - сказала Макдональд.
Крім того, представниця Держдепу закликала українську владу до реформування судової системи, забезпечення гарантій незалежності в роботі НАБУ, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також наголосила на необхідності посилити відповідальність за неправдиве декларування доходів чиновниками, прискорити прозорий процес призначення прокурорів САП, привести законодавство про корпоративне управління до стандартів ОЕСР і підтримувати незалежність Вищого антикорупційного суду.
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