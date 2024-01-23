Далакян - Акуї: де та коли дивитися бій українського боксера за титул чемпіона світу WBA
У вівторок, 23 січня в Осаці український боксер Артем Далакян захищатиме титул чемпіона світу WBA в найлегшій вазі у поєдинку проти японця Сеїго Акуї
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Поєдинок Далакян - Акуї розпочнеться об 11:00 за київським часом. Наживо його покаже телеканал Xsport.
36-річний Артем Далакян є чемпіоном світу в найлегшій вазі (до 59,8 кг) за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). Він виграв усі 22 поєдинки на професійному рингу. У бою проти японця боксер з України захищатиме титул всьоме.
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28-річний Сеїго Акуї здобув 18 перемог, зазнав 2 поразок та 1 бій звів унічию.
На церемонії зважування Далакян показав 50,3 кг та виявився легшим за Акуї, який важить 50,8 кг.
Бій за звання чемпіона світу WBA в найлегшій вазі
Артем Далакян (Україна) - Сеїго Акуї (Японія)
23 січня
Осака, Японія
Початок - 11:00
Пряма трансляція на телеканалі Xsport.
- 28 січня 2023 року Артем Далакян захистив титул чемпіона світу WBA в бою з Девідом Хіменесом.
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