Далакян - Акуї: де та коли дивитися бій українського боксера за титул чемпіона світу WBA

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Поєдинок Далакян - Акуї розпочнеться об 11:00 за київським часом. Наживо його покаже телеканал Xsport.

36-річний Артем Далакян є чемпіоном світу в найлегшій вазі (до 59,8 кг) за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). Він виграв усі 22 поєдинки на професійному рингу. У бою проти японця боксер з України захищатиме титул всьоме.

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28-річний Сеїго Акуї здобув 18 перемог, зазнав 2 поразок та 1 бій звів унічию.

На церемонії зважування Далакян показав 50,3 кг та виявився легшим за Акуї, який важить 50,8 кг.

Бій за звання чемпіона світу WBA в найлегшій вазі

Артем Далакян (Україна) - Сеїго Акуї (Японія)

23 січня

Осака, Японія

Початок - 11:00

Пряма трансляція на телеканалі Xsport.