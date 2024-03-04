Ф'юрі відновив тренування та зізнався, що зробить у разі поразки від Усика

Про повернення до тренувань Ф'юрі повідомив 4 березня в instagram.

За словами британця, який отримав розсічення під час спарингу, він вже відновив підготовку до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу проти Олександра Усика, який було перенесено через його травму.

"Розсічення вже зажило. Для цього потрібно приблизно вісім тижнів. У мене було 15 тижнів від розсічення до дня бою. Тож у нас було достатньо часу, я не хвилююся про травму. Якщо розсічення відкриється під час поєдинку - біс з ним. Я отримував багато розсічень. Це бій", - сказав Ф’юрі The Stomping Ground.

Британець додав, що не вважає Усика здатним його перемогти, але у разі своєї пообіцяв потиснути українцю руку.

"Чи достатньо в Усика здібностей, щоб мене перемогти? Я так не думаю, але удачі йому. Якщо він це зробить, я потисну йому руку, якщо ні - я перейду до наступного суперника", - зазначив Ф'юрі та висловив переконання, що розбереться з Усиком за сім раундів.

Коли відбудеться бій Усик - Ф'юрі

2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено.

Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).