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В ISW проаналізували, що допоможе Україні відновити контроль над усією територією

27 квітня, 2024 субота
06:25
Війна з Росією 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

Здатність України повернути всі захоплені росіянами території буде залежати від майбутніх рішень на Заході, в Кремлі та у Києві, а також здатності всіх сторін динамічно змінювати хід війни

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, окремі американські чиновники поновили обговорення ідеї "заморозити лінії розмежування" там, де вони є, адже останнього пакету військової допомоги США Україні може бути недостатньо для звільнення всіх окупованих РФ територій. Однак в Інституті зазначили, що робити подібні висновки наразі зарано, адже зброя має потрапити на фронт і продемонструвати відповідний ефект для просування ЗСУ.

Прихильники поточного пакета військової допомоги США не стверджують, що він сам по собі дозволить Україні звільнити всю окуповану територію, а обговорення можливих кінцевих станів війни є дуже передчасним, адже президент США Джо Байден підписав законопроєкт лише два дні тому.

"Доправлення американської військової допомоги в Україну займе кілька тижнів, перш ніж вона надійде до передових підрозділів і матиме відчутний вплив на полі бою. Після отримання зброї, Силам оборони України доведеться спершу використати допомогу, що надходить від США для стабілізації лінії фронту та зупинки російського наступу, особливо на Авдіївському напрямку та в районі Часового Яру", - йдеться у звіті.

Водночас, як зазначають в ISW, масштаб та інтенсивність прогнозованої наступальної операції РФ влітку 2024 року, що планується розпочати у червні, також залишається незрозумілою, і російське військове командування активно оцінює та переглядає плани своїх літніх наступальних дій, щоб врахувати протистояння з краще оснащеною українською армією.

Українським військам доведеться оборонятися від російських літніх наступальних дій і не дозволити росіянам досягти оперативно значущих успіхів упродовж літніх місяців, перш ніж ЗСУ зможуть перехопити ініціативу в масштабах усього театру воєнних дій і провести контрнаступальну операцію наприкінці 2024 або у 2025 році.

Сили оборони також повинні розв'язати поточні проблеми з особовим складом шляхом підготовки нового особового складу, оснащення нових та відновлення старих підрозділів. Точні часові рамки цих зусиль, які, ймовірно, відіграватимуть значну роль у визначенні графіку майбутніх контрнаступальних операцій України, не визначені.

Згідно з оцінкою ISW, достатня і послідовна західна допомога матиме вирішальне значення для майбутніх українських контрнаступальних зусиль. Хоча США і Захід повинні будуть оперативно реагувати, адже українське військове командування визначає обсяг і спрямованість таких операцій та передає потреби України західним партнерам за кілька тижнів і місяців, що передують майбутнім контрнаступальним операціям.

"Здатність України відновити всю свою територію у довгостроковій перспективі залежить від численних майбутніх рішень на Заході, в Кремлі та у Києві. Будь-які дискусії, в яких перспективи перемоги або поразки України розглядаються як заздалегідь визначені результати, ігнорують те, як всі залучені сторони можуть динамічно змінювати хід війни в Україні", - йдеться у звіті ISW.

Крім того, там нагадали заяву президента Володимира Зеленського під час зустрічі у форматі "Рамштайн", що ЗСУ потрібна зброя великої дальності та системи ППО, оскільки з початку 2024 року російські війська застосували проти України понад 9 тис. керованих планерних бомб.

В Інституті також навели слова міністра оборони США Ллойда Остіна про те, що додаткові системи Patriot для ЗСУ не є "срібною кулею", а хід бойових дій визначатимуть багато інших факторів.

"Безумовно, жодна система озброєнь не є "срібною кулею", але Patriot - одна з небагатьох систем протиповітряної оборони, здатних уражати російські балістичні ракети та російські винищувачі-бомбардувальники поза межами досяжності російських планерних бомб", - йдеться у звіті.

  • Очільник Пентагону Ллойд Остін оголосив про виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги від США, загальна сума якого становить $6 млрд.
Теги:
Україна
військові
ЗСУ
Військові новини
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