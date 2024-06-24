Поліція ФРН затримала чоловіків, які шантажували родину легендарного автогонщика Шумахера
У Німеччині 19 червня затримали двох чоловіків, які, ймовірно, шантажували родину легендарного німецького автогонщика, спортсмена Формули-1, Міхаеля Шумахера
Про це повідомляє АР з посиланням на німецьку прокуратуру.
Прокуратура німецького міста Вупперталь заявила, що підозрювані сказали родині Шумахера, що вони володіють файлами, які сім'я не хоче оприлюднювати. Двоє чоловіків нібито вимагали виплати в кілька мільйонів євро або вони опублікують файли в мережі.
Як нібито доказ, підозрювані надіслали деякі файли родині, заявили прокурори. Більш детальної інформації про вміст файлів вони не надали.
Слідчим вдалося вийти на слід підозрюваних. Чоловіки виявилися батьком і сином з Вупперталя, віком 53 і 30 років, які мають умовний термін по іншій справі.
Чоловіків затримали 19 червня на стоянці супермаркету в центральному місті Гросс-Герау. Вони знаходяться під вартою.
"Якщо їх визнають винними, їм загрожує штраф або тюремне ув'язнення на строк до п'яти років", - заявив головний прокурор Вольф-Тільман Баумерт.
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