Споживання кисню в лікарнях із весни зросло у 5-6, а подекуди - в 10 разів, - Ляшко

Про це повідомляє "Укрінформ".



При цьому Ляшко зазначив, що 80% госпіталізованих хворих на COVID-19 - киснезалежні.



Водночас міністр наголосив, що МОЗ наразі має достатньо коштів для забезпечення лікування хворих на коронавірус.



"Щодо бюджету - з листопада ми збільшуємо тариф на "ковідний" пакет, оскільки зросло споживання кисню, зросли витрати закладів охорони здоров'я на закупівлю кисню. Коштів у нас вистачає для того, щоб забезпечити "ковідний" пакет на необхідному рівні. Якщо буде зростання (захворюваності - ред.) - будемо переглядати. У нас постійний діалог з міністром фінансів. Я не думаю, що система охорони здоров'я залишиться без коштів", - сказав Ляшко.



За словами міністра в Україні кисень випускають загалом 32 підприємства, з них 23 виробляють медичний кисень. Два заводи з виробництва кисню відновлюють діяльність після регламентних робіт. За словами Ляшка, один із них збільшив потужності на 20-30%.



"Проблема (з постачанням кисню в лікарні - ред.) буде закрита, але це не говорить про те, що з'явиться більша кількість вільних реанімаційних ліжок. І тут треба чітко розуміти, чому ми надаємо пріоритет - чи ми вакцинуємося і знижуємо ризик потрапити до лікарні, чи ми не вакцинуємося, навіть якщо перехворіли. Є чітко підтверджена статистика: у людини, яка перехворіла, в 11 разів більше (ніж у вакцинованої - ред.) шансів захворіти, і хвороба може протікати досить тяжко. Альтернативи вакцинації сьогодні немає", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що два заводи з постачання кисню до українських COVID-лікарень призупинили роботу.

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