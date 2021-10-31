Справжнє жахіття - це російські фейки: Посольство США привітало українців з Гелловіном веселим роликом
Посольство США в Україні оприлюднила на честь Гелловіну жартівливий вітальний ролик
Відео оприлюднено на сторінці посольства США у facebook.
У ролику під назвою "Звичайний день у посольстві США в Києві", працівники приходять на роботу одягненими у тематичні костюми на честь Гелловіну. А головний герой, перевдягнений у орла, називає справжнім жахіттям російську дезінформацію.
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