Справжнє жахіття - це російські фейки: Посольство США привітало українців з Гелловіном веселим роликом

Відео оприлюднено на сторінці посольства США у facebook.

У ролику під назвою "Звичайний день у посольстві США в Києві", працівники приходять на роботу одягненими у тематичні костюми на честь Гелловіну. А головний герой, перевдягнений у орла, називає справжнім жахіттям російську дезінформацію.

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