Сприяє масовим репресіям в окупованих регіонах України: СБУ повідомила про підозру голові слідчого комітету РФ
Служба безпеки України повідомила про підозру голові слідчого комітету РФ Олександру Бастрикіну за двома статтями Кримінального кодексу
Про це поінформувала пресслужба СБУ.
Служба безпеки повідомила про підозру Олександру Бастрикіну, голові слідчого комітету РФ. Правоохоронці зібрали доказову базу: задокументовано його діяльність у встановленні окупаційного режиму на захоплених територіях Півдня й Сходу.
"Посадовець виконує завдання вищого військово-політичного керівництва РФ щодо придушення руху опору в Україні. Крім того, Бастрикін публічно виправдовує збройну агресію РФ та захоплення частини східних та південних областей України. Про це він неодноразово заявляв під час своїх виступів на російських телеканалах", - ствердили в пресслужбі.
Так, йому повідомили про підозру за двома статтями ККУ:
- ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представником влади);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, та визнання правомірною тимчасову окупацію частини території України, вчинені службовою особою, з використанням засобів масової інформації);
- ч. 3 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, та заперечення тимчасової окупації частини території України, вчинені службовою особою, повторно).
- Нагадаємо, екстелеведучу Оксану Марченко, дружину підозрюваного у держзраді екснардепа Віктора Медведчука, викликали на допит до управління СБУ в Івано-Франківську.
- Служба безпеки України також повідомила про підозру Тетяні Монтян, російській пропагандистці, яка активно поширює кремлівську дезінформацію.
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