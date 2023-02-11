Про це поінформувала пресслужба СБУ.

Служба безпеки повідомила про підозру Олександру Бастрикіну, голові слідчого комітету РФ. Правоохоронці зібрали доказову базу: задокументовано його діяльність у встановленні окупаційного режиму на захоплених територіях Півдня й Сходу.

"Посадовець виконує завдання вищого військово-політичного керівництва РФ щодо придушення руху опору в Україні. Крім того, Бастрикін публічно виправдовує збройну агресію РФ та захоплення частини східних та південних областей України. Про це він неодноразово заявляв під час своїх виступів на російських телеканалах", - ствердили в пресслужбі.

Так, йому повідомили про підозру за двома статтями ККУ:

ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представником влади);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, та визнання правомірною тимчасову окупацію частини території України, вчинені службовою особою, з використанням засобів масової інформації);

ч. 3 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, та заперечення тимчасової окупації частини території України, вчинені службовою особою, повторно).