Спроба відкритого військового вторгнення в Україну може закінчитись великим хаосом і поразкою для Росії, - Усов

Таку думку він висловив в ефірі програми “Студія Захід з Антіном Борковським” на Еспресо.TV.

“Я думаю, що в ситуації з інтеграцією Білорусі може дійти до того, що російські прикордонні війська ФСБ можуть почати брати участь в охороні кордонів Білорусі, в тому числі кордон з Україною, що створює великий плацдарм для дій РФ. Що стосується військової повномасштабної ескалації Росією на півдні України, то я вважаю, що це малоймовірно. Оскільки в Путіна вже не ті “зуби”, тим паче в Лукашенка. Вони прекрасно розуміють, що українська армія вже зовсім інша і спроби розкачати ситуацію, а тим паче спроба відкритого вторгнення на територію України може закінчитись великим хаосом і поразкою для Росії”, - пояснив Усов.



Усов впевнений, що в Кремлі прекрасно розуміють, які несумірні жертви можуть бути в разі повномасштабної війни проти України. Усов додав, що навіть в тому разі, якщо об’єднати білоруську армію та російську та розпочати війну проти України, Росія може захопити Київ, але жертви і ціна за це буде дуже великою.



“Я не думаю, що на сьогоднішній день в Росії є такі безкінечні ресурси, щоб платити людськими життями за авантюризм Путіна. Хотя провокацій не потрібно виключати”, - додав Усов.