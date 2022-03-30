"Спроба залякування Швеції": повітряний простір країни порушили російські літаки з ядерною зброєю

Про це повідомляє шведський телеканал TV4.



2 березня повітряний простір Швеції поблизу Готланда порушили чотири російські літаки, які відправлялися з авіабази в Калінінграді. За інформацією TV4 Nyheter, серед них були два винищувачі та два штурмовика, оснащені ядерною зброєю.



За даними телеканалу, порушення було навмисним актом з метою залякування Швеції. Зазначається, що через війну в Україні шведські ВПС підвищили готовність і відразу помітили, що російські льотчики прямують на Готланд. У збройних силах Швеції відмовилися коментувати, чи були російські штурмовики оснащені ядерною зброєю.



Доктор російських військових наук Оскар Йонссон вважає, що Росія хоче послати сигнал Швеції через співпрацю країни з НАТО та допомогу Україні.



"Вони намагаються налякати Швецію від чистого розпачу", - заявив Йонссон.



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