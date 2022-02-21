США підготували перший пакет санкцій проти РФ щодо заборони обробки транзакцій російських банків, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За даними агентства, ці заходи будуть задіяні лише у разі вторгнення Росії в Україну. У виданні зауважили, що санкції націлені на те, щоб завдати шкоди російській економіці, розірвавши між американськими та цільовими російськими банками кореспондентські зв'язки, що лежать в основі глобальних грошових потоків.

За даними Reuters, санкції можуть запровадити проти Ощадбанку, ВТБ, Газпромбанку та ВЕБ.РФ.

США також можуть внести до чорного списку певних росіян та компанії, тобто фактично виключити їх з американської банківської системи, заборонити їм торгівлю з американцями та заморозити їхні активи у США.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен назвав причину відмови Вашингтона від анонсування найбільш болючих для режиму Путіна санкцій. Він сказав: "Країни G7 в Мюнхені зібралися разом, підтвердивши, що для Росії будуть серйозні наслідки, якщо вона продовжить цю агресію. Метою санкцій, насамперед, є спроба стримати Росію від війни. Як тільки ви їх активуєте, цей стримуючий фактор зникає. І до останньої хвилини, доки ми можемо намагатися вплинути на цей стримуючий ефект, ми будемо намагатися це робити".

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