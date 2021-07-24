США пообіцяли призначити посла в Україні найближчим часом

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент, повідомляє Суспільне.

За його словами, Білий дім обере кандидатуру посла США в Україні в найближчі тижні.

"Ми зараз в процесі відбору посла Білим домом. Це пріоритет адміністрації Байдена. Перша хвиля призначень послів включатиме Україну", - сказав Кент.

Він додав, що в Україні традиційно працювали дипломати з досвідом у зовнішній політиці. Найближчим часом Білий дім оголосить кандидата, якого повинен буде схвалити Сенат.

21 липня повідомлялося, що Сполучені Штати близькі до того, щоб обрати кандидата на роль посла в Україні.

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