США продадуть Ізраїлю близько 14 тис. танкових снарядів без погодження конгресу, - Reuters

Про це пише Reuters з посиланням на заяву Пентагона.

Зазначається, що державний департамент Штатів застосував закон про контроль над експортом озброєнь, оголосивши надзвичайну ситуацію для танкових снарядів вартістю $106,5 млн для негайного доставлення до Ізраїлю.

Ці снаряди є частиною більшої угоди, про пакет вартістю понад $500 млн, який включає 45 000 снарядів для ізраїльських танків "Меркава", які регулярно використовуються в наступі на Газу.

У заяві також зазначається, що із загостренням війни питання про те, як і де саме використовується американська зброя в конфлікті, стало предметом більш пильної уваги, хоча американські офіційні особи заявляють, що не планують ставити умови для надання військової допомоги Ізраїлю або розглядати можливість відмови від її надання.

За даними Reuters, правозахисники висловили стурбованість продажем, заявивши, що він не узгоджується зі зусиллями Вашингтона тиснути на Ізраїль, щоб мінімізувати жертви серед цивільного населення.

Представник Державного департаменту заявив у суботу, що Вашингтон продовжує чітко дати зрозуміти уряду Ізраїлю, що він повинен дотримуватися міжнародного гуманітарного права та вживати всіх можливих кроків, щоб уникнути шкоди цивільному населенню.

Представник Державного департаменту заявив у суботу, що Вашингтон дав зрозуміти ізраїльському уряду, що він повинен дотримуватися міжнародного гуманітарного права і вжити всіх можливих заходів, щоб уникнути шкоди цивільному населенню.

За словами представника Пентагону, пропонований продаж демонструє прихильність США до безпеки Ізраїлю і зміцнить обороноздатність Ізраїлю.

У той же час Державний секретар США Ентоні Блінкен пояснив Конгресу, що танкові снаряди повинні бути негайно надані Ізраїлю в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів.

Передача відбуватиметься зі складу армії США та складатиметься з 120-мм танкових снарядів M830A1 MPAT та відповідного обладнання.

"Ізраїль використовуватиме розширені можливості для стримування регіональних загроз і зміцнення оборони своєї країни", – заявили в Пентагоні.