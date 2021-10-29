Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією США: союзники мають зняти обмеження на постачання летальної зброї Україні

США: союзники мають зняти обмеження на постачання летальної зброї Україні

29 жовтня, 2021 п'ятниця
13:37
війна з Росією зброя

США закликали союзників і партнерів зняти обмеження на постачання Україні летальної оборонної допомоги

Про це заявила помічниця міністра оборони США Лора Купер на заході Центру стратегічних і міжнародних досліджень "Зусилля США у сфері безпеки й оборони в регіоні Чорного моря", передає "Укрінформ".

"Найперша річ, яку я хотіла б згадати - це те, що всі союзники мають зняти свої обмеження на постачання летальної оборонної допомоги. У нас є низка союзників, котрі мають ці обмеження - деякі з них стосуються їхніх програм оборонної допомоги, але деякі також мають ці обмеження щодо продажу (летальних озброєнь - ред.). Я вважаю, що Україна повинна мати можливість купувати засоби, які потрібні їй для власного захисту", - сказала Купер.

Помічниця міністра оборони США нагадала, що США поставили Україні та Грузії протитанкові комплекси Javelin і наголосила, що Україна й надалі перебуває у фокусі уваги США.

"Ми продовжимо забезпечувати допомогу у сфері оборони для України, яку вона потребує для свого захисту", - сказала Купер.

Водночас помічниця глави Пентагону наголосила на важливості реформ в оборонній та інших сферах в Україні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
Новини
військова допомога США Україні
летальне озброєння
летальна допомога
Читайте також:
Андрій Шевченко
27 жовтня, 2021 середа
Екскапітан збірної України спрогнозував, що Петраков змусить національну команду грати за тактикою Шевченка
Дмитро Разумков
28 жовтня, 2021 четвер
Насамперед ті, хто мене підтримав три тижні тому, - Разумков про колег по новому політичному проєкту
Олександр Гвоздик
27 жовтня, 2021 середа
Український чемпіон готовий негайно відновити кар'єру заради бою з найкращим боксером світу
Київ
+15
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.23
    Купівля 26.23
    Продаж 26.46
  • EUR
    Купівля 30.41
    Продаж 30.79
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
29 жовтня
18:00
Експрацівник СБУ заявив, що вбив чоловіка, який вербував його для проведення терактів у Києві
18:00
Сестрам Cавченко вручили підозру через використання підроблених COVID-сертифікатів
17:57
Віталій Буяльський
Лідер "Динамо" вдруге став батьком
17:44
сепар
Окупанти дев’ять разів порушили "тишу" на Донбасі: поранені троє українських військових
17:26
Михеїл Саакашвілі
"Людина має право на самогубство": прем'єр Грузії про голодування Саакашвілі у в’язниці
17:19
Богдан Бутко
Соромно має бути партнерам, які тиснуть йому руку, 50% геїв - педофіли: ексфутболіст збірної України накинувся на австралійця, який зробив камінг-аут
17:06
Олександр Корнієнко
Партія "Слуга народу" вирішуватиме на з’їзді, чи позбавляти Разумкова мандата, - Корнієнко
17:00
Military ID: у "Дії" з'явиться можливість реєстрації призовників, військовозобов'язаних та резервістів
16:39
Україна запровадила санкції проти Ємену
16:38
НСК "Олімпійський"
Стало відомо, як фанати зможуть відвідати матч "Динамо" - "Барселона" у Києві
16:37
Віталій Портников
“ПолітКлуб Віталія Портникова” 29 жовтня. Газовий шантаж Путіна. ЗСУ застосували “Байрактар”
16:31
гривня
Прибуток українських банків за дев'ять місяців зріс майже в 1,4 рази - до 51 млрд грн
16:22
Росія перекинула на Донбас
РФ доставила на Донбас нову партію зброї та боєприпасів, - розвідка
16:21
PR
Мобільний застосунок ВайтБІТ: переваги торгівлі криптою з телефону
16:19
Віктор Петров
Українець переміг росіянина на чемпіонаті світу з боксу. Відео
16:06
Закликали захопити владу: на Київщині викрили антиукраїнське угруповання
15:46
субсидія
У Мінсоцполітики назвали кількість людей, які не пройшли перевірку для отримання субсидій
15:40
Олімпіада-2022
Українських спортсменів можуть не допустити до Олімпіади-2022 через порушення допінгових правил
15:25
Facebook заблокував допис та відео "Дударика" на підтримку флешмобу "Батько наш Бандера"
15:18
вибори
Підкуп виборців та зловживання адмінресурсом - найбільші проблеми на довиборах до ВР у Херсонській та Черкаській областях, - аналітик "Опори"
15:12
Коронавірус: Євросоюз залишив Україну в "зеленому списку" для подорожей
15:02
На чотирьох - 56 років ув’язнення: у РФ винесли вироки групі кримськотатарських політв'язнів
14:50
НБУ
НБУ встановив нові правила перестрахування в іноземних фінустановах
14:45
Денис Шмигаль
Шмигаль: Україна найближчим часом вийде на плато COVID-захворюваності
14:22
школа карантин
Школам Одеси рекомендували продовжити канікули до 7 листопада
14:12
В Україні набрав чинності закон про перехід прав власності на землю одночасно з нерухомістю
14:04
Володимир Зеленський
Зеленський закликав українців "включити мозок" і вакцинуватися
14:00
Закарпаття опинилося на межі екологічної катастрофи через самовільний демонтаж нафтопроводу
13:57
Олег Синютка
Влада Зеленського веде Україну в енергетичну кризу і залежність від Росії, - Синютка
13:55
Дмитро Разумков
Разумков не виключив, що офшорний скандал із Зеленським і Кварталом 95 матиме продовження
13:53
НБУ
НБУ пропонує змінити підходи до встановлення обмінного курсу гривні
13:42
Ігор Кузін
"Локальні релігійні лідери виступають проти": Кузін назвав причини низької COVID-вакцинації у територіальних громадах
13:23
Ексклюзив
Святослав Літинський
"Разумков входить до касти недоторканих і йому все дозволено", - правозахисник Літинський
13:02
Джо Байден
Байден прибув до Риму на саміт G20: зустрінеться з Папою Римським та Макроном
12:56
50Avenue
В Україну заходять іноземні інвестори - 50Avenue на Шулявці
12:47
комуналка
Мінсоцполітики на початку листопада профінансує субсидії за жовтень
12:40
вакцина
Протипоказання до COVID-вакцинації: роз’яснення МОЗ
12:30
карантин Київ
В НБУ спрогнозували втрати економіки у разі впровадження локдауну по всій країні
12:26
Тетяна Чорновол
"Зелена влада" зумисно працювала над знищенням "Енергоатому", − Тетяна Чорновол
12:21
електро
Торгівля на крові. Як Банкова жене Україну в енергетичний зашморг Росії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV