США: союзники мають зняти обмеження на постачання летальної зброї Україні

Про це заявила помічниця міністра оборони США Лора Купер на заході Центру стратегічних і міжнародних досліджень "Зусилля США у сфері безпеки й оборони в регіоні Чорного моря", передає "Укрінформ".



"Найперша річ, яку я хотіла б згадати - це те, що всі союзники мають зняти свої обмеження на постачання летальної оборонної допомоги. У нас є низка союзників, котрі мають ці обмеження - деякі з них стосуються їхніх програм оборонної допомоги, але деякі також мають ці обмеження щодо продажу (летальних озброєнь - ред.). Я вважаю, що Україна повинна мати можливість купувати засоби, які потрібні їй для власного захисту", - сказала Купер.



Помічниця міністра оборони США нагадала, що США поставили Україні та Грузії протитанкові комплекси Javelin і наголосила, що Україна й надалі перебуває у фокусі уваги США.



"Ми продовжимо забезпечувати допомогу у сфері оборони для України, яку вона потребує для свого захисту", - сказала Купер.



Водночас помічниця глави Пентагону наголосила на важливості реформ в оборонній та інших сферах в Україні.

Нагадаємо, раніше США оголосили про новий пакет безпекової допомоги Україні обсягом $60 млн, що включає бронебійні системи Javelin та інше оборонне летальне й нелетальне обладнання для захисту від російської агресії.