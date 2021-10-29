США: союзники мають зняти обмеження на постачання летальної зброї Україні
США закликали союзників і партнерів зняти обмеження на постачання Україні летальної оборонної допомоги
Про це заявила помічниця міністра оборони США Лора Купер на заході Центру стратегічних і міжнародних досліджень "Зусилля США у сфері безпеки й оборони в регіоні Чорного моря", передає "Укрінформ".
"Найперша річ, яку я хотіла б згадати - це те, що всі союзники мають зняти свої обмеження на постачання летальної оборонної допомоги. У нас є низка союзників, котрі мають ці обмеження - деякі з них стосуються їхніх програм оборонної допомоги, але деякі також мають ці обмеження щодо продажу (летальних озброєнь - ред.). Я вважаю, що Україна повинна мати можливість купувати засоби, які потрібні їй для власного захисту", - сказала Купер.
Помічниця міністра оборони США нагадала, що США поставили Україні та Грузії протитанкові комплекси Javelin і наголосила, що Україна й надалі перебуває у фокусі уваги США.
"Ми продовжимо забезпечувати допомогу у сфері оборони для України, яку вона потребує для свого захисту", - сказала Купер.
Водночас помічниця глави Пентагону наголосила на важливості реформ в оборонній та інших сферах в Україні.
- Нагадаємо, раніше США оголосили про новий пакет безпекової допомоги Україні обсягом $60 млн, що включає бронебійні системи Javelin та інше оборонне летальне й нелетальне обладнання для захисту від російської агресії.
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