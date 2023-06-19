На таких темах акцентують міжнародні видання 19 червня:

США та Китай налагоджують дипломатію

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Увага світових медіа зараз прикута до переговорів США та Китаю. У неділю державний секретар США Ентоні Дж. Блінкен зустрівся з Ван І, високопосадовцем із зовнішньої політики Китаю, під час дипломатичних переговорів високого рівня в Пекіні між двома урядами, щоб спробувати відновити канали зв’язку, які зруйнувалися під час суперечки щодо китайської шпигунської кулі на початку цього року. Як відзначає, The New York Times, переговори були прелюдією до очікуваної зустрічі між Блінкеном і Сі Цзіньпіном, лідером Китаю, яка має відбутися в понеділок. Обидва уряди офіційно не оголосили про цю зустріч, але американські та китайські офіційні особи говорили про її планування в оптимістичних тонах останніми днями.

"Приблизно тригодинна зустріч між Блінкеном і головним радником із закордонних справ Китаю Ван І підкреслила серйозні проблеми в подоланні недовіри та тертя, які стали характерними для відносин", - підкреслили у CNN.

Ентоні Блінкен є першим держсекретарем США, який відвідав Пекін з 2018 року. Зусилля встановити регулярну дипломатію на найвищому рівні стають ключовим моментом у напружених відносинах між двома країнами. Двосторонні відносини між США та Китаєм перебувають на найнижчому рівні за останні десятиліття.

Як пише The Washington Post, під час дводенного візиту Блінкена обидві сторони дуже мало залишили на волю випадку, тримаючи подалі від камер основні розбіжності — щодо прав людини, торгівлі та небезпечних військових зіткнень у Південно-Китайському морі та Тайванській протоці.

Der Spiegel назвав поїздку Ентоні Блінкена "великою місією проти непорозумінь".

Снайперські набої американського виробництва в російських гвинтівках

У Politico написали статтю про те, як снайперські набої американського виробництва потрапляють до російських гвинтівок. Розслідування видання показує, що російські компанії задекларували сотні тисяч патронів, отриманих від західних постачальників.

Отримані дані доповнюють зростаючу кількість доказів того, що поставки летального та нелетального військового обладнання все ще надходять до Росії, незважаючи на запровадження країнами заходу безпрецедентні санкції у відповідь на вторгнення президента Володимира Путіна в Україну минулого року. Експерти з оборони кажуть, що гостра війна виявила відсутність у Росії потужностей для виробництва високоякісних снайперських патронів, і це сприяє процвітанню чорного ринку західних боєприпасів.

Інформація про закупівлю такого обладнання ховається на видноті: деталі угод — імпортери, постачальники та описи товарів — може знайти в Інтернеті будь-хто, хто має доступ до російського Інтернету та розуміє міжнародні коди митної класифікації.

Боротьба України з корупцією

Крім цього, світові ЗМІ звернули увагу на боротьбу з корупцією в Україні. The Washington Post написали статтю про те, як Україна бореться з корупцією під пильним оком західних прихильників. Зокрема, розповідаючи читачам про справу ексголови Верховного суду України Всеволода Князєва, яка спіймали на незаконному отримані майже півмільйона доларів.

"У той час як Україна починає контрнаступ проти російських військ, правоохоронці в Києві ведуть війну з корупцією з такими ж високими ставками для майбутнього країни. Україна виживає не лише за рахунок пожертвуваної зброї, а й за рахунок іноземної економічної допомоги, і західні прихильники хочуть бути впевненими, що їхні гроші не будуть втрачені через хабарництво та посадові злочини, які довгий час гальмували демократичні прагнення України", - відзначають американські журналісти і додають, що мрія України приєднатися до Європейського Союзу частково залежатиме від боротьби з корупцією.