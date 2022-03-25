США та НАТО готують план дій у випадку нападу РФ на країни Альянсу

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє US News.



"США та їхні союзники по НАТО планують дії у надзвичайній ситуації на випадок будь-якого можливого нападу Росії на територію НАТО", - сказав Салліван у п'ятницю, 25 березня.



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