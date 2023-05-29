На таких темах акцентували міжнародні видання 29 травня.

Фото: reuters

Для провідних видань США головною темою вихідних була угода про борги своєї країни. З наближенням дати, коли країна може бути не в змозі оплатити свої рахунки, якщо конгрес не підвищить або призупинить максимальну межу боргу в 31,4 трильйона доларів, розпалилися жваві дискусії між представниками влади США. Як пише The Washington post, досягнувши угоди про підвищення межі федерального боргу, президент Байден і спікер палати представників Маккарті можуть претендувати на перемогу, яка здавалася неможливою всього кілька днів тому.

Маючи кілька днів до дефолту, уряд, президент Байден і спікер палати представників Маккарті у суботу ввечері оголосили про угоду щодо підвищення верхньої межі федерального боргу та фінансування уряду на наступні два роки.

Угода багато чого означає як для Байдена, так і для Маккарті. Байден може вказати на угоду, яка, принаймні тимчасово, позбавить його від головного болю – боргу США, водночас відвернувши вимоги республіканців щодо різкого скорочення внутрішніх витрат. Маккарті укладає угоду, яка скорочує федеральні витрати та збільшує деякі вимоги до роботи за програмами федеральної допомоги.

Як зазначає, The New York Times, Байден, ліберали підштовхували Байдена змусити республіканців повністю скоротити боргове обмеження, заявляючи про право ігнорувати його згідно з 14-ю поправкою конституції США. Хоча Байден погоджувався з тлумаченням конституції, він дійшов висновку, що це надто ризиковано, оскільки дефолт може бути реальністю, поки це питання розглядається в судах.

The Economist назвав цю угоду такою, що дозволить уникнути фінансового Армагеддону. Адже наслідки боргового дефолту, першого в сучасній історії Америки, можуть бути жахливими: шок від зриву на найбільшому ринку суверенних боргів, на який припадає приблизно одна третина світового загального обсягу та лежить в основі ціноутворення на фінансових ринках повсюди, загрожує кожній економіці світу. Тож прорив, досягнутий 27 травня, став полегшенням для всіх, в тому числі і для України, яка багато в чому залежна від фінансової та військової підтримки американців у війні з Росією. Ця угода, якщо вона пройде через конгрес, призупинить обмеження боргу на два роки. Це зручно відкладає будь-яку майбутню драму з обмеженням боргу на період після президентських виборів 2024 року. Протягом цих двох років будуть обмежені деякі державні програми, але не витрати, пов’язані з обороною.

Фото: reuters

Також світові ЗМІ багато писали про перемогу Ердогана на виборах президента Туреччини. Наприклад, у Politico написали статтю, яку назвали: "Життєво необхідна держава НАТО з економікою в біді щойно дала своєму сильному президенту ще п’ять років".

Після двох десятиліть перебування при владі Реджеп Таїп Ердоган зміцнив своє панування в турецькій політиці, перемігши на недільних президентських виборах. Питання, яке зараз постає перед Туреччиною — і перед світом у цілому — полягає в тому, що лідер сильної країни робитиме далі.

Критики президента кажуть, що його перемога відображає контроль над державними ресурсами. Вони кажуть, що він робить країну більш авторитарною державою через свій вплив на більшість ЗМІ та ув’язнення провідних діячів опозиції та громадянського суспільства. Багато опозиційних груп побоюються, що ще п’ять років перебування Ердогана при владі можуть завдати нищівного удару турецькій демократії.

Прихильники Ердогана заперечують, що голосування відображає оцінку турками його 20 років перебування на посаді, спочатку прем’єр-міністра, а потім президента. Вони кажуть, що країна набагато сильніша, ніж вона була 20 років тому.

Найбільше ваги для інших країн має те, що означає переобрання Ердогана стосовно позиції Туреччини у світових справах. Під його правлінням Туреччина стала вирішальним гравцем і зухвалим союзником у багатьох життєво важливих питаннях, не в останню чергу у війні Росії в Україні.

Анкара відмовилася приєднатися до санкцій проти Росії після вторгнення Путіна в Україну, але зіграла важливу роль у переговорах щодо угоди щодо дозволу експорту українського зерна через Чорне море. Як член НАТО Туреччина схвалила вступ Фінляндії до Альянсу, але досі блокує членство Швеції.

Тепер, коли вибори закінчилися, Ердоган сильніший, ніж будь-коли. Союзники Туреччини по НАТО пильно спостерігатимуть за наступними кроками президента Ердогана.