США вдарили по об’єктах Хезболли в Іраку у відповідь на атаку американської бази
США вдарили по об'єктах бойовиків з угруповання Хезболла в Іраку у відповідь на атаку американської бази в іракському Ербілі, внаслідок якої зазнали поранення троє військових
Про це пише Reuters.
Президента Джо Байдена поінформували про атаку безпілотником по американській базі в Іраку, внаслідок якої троє американських військовослужбовців отримали поранення, один з яких поперебуває в критичному стані. Байден віддав наказ підготувати варіанти відповіді.
Відтак, американські військові завдали ударів в Іраку, ймовірно, вбивши "кілька бойовиків Катаїб Хезболли" і знищивши численні об'єкти, що використовувалися угрупованням.
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"Ці удари спрямовані на притягнення до відповідальності тих осіб, які несуть безпосередню відповідальність за напади на сили коаліції в Іраку і Сирії, і послаблення їхньої здатності продовжувати атаки. Ми завжди будемо захищати наші сили", - заявив голова Центрального командування США генерал Майкл Ерік Курілла.
- 20 грудня винищувачі армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакували оперативний командний центр "Хезболли" в Лівані.
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