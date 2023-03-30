США виділять $9,5 млрд на підтримку демократії у світі
Витрати США на підтримку демократії у світі у 2022–2024 фінансових роках загалом становитимуть 9,5 млрд доларів
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
"У 2022, 2023 та 2024 фінансових роках Сполучені Штати вже інвестували і збираються виділити близько 9,5 млрд доларів, працюючи з Конгресом та за умови наявності асигнувань, для підтримки демократії, прав людини та більш ефективного державного управління у всьому світі", - йдеться у заяві.
Також президент США Джо Байден у рамках саміту на підтримку демократії також оголосив про виділення 690 млн доларів для підтримки демократії, ЗМІ та вільних виборів у всьому світі.
- Раніше до державного бюджету України від Сполучених Штатів надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 мільярда доларів, які в основному підуть на соціальні виплати.
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