США виділять $9,5 млрд на підтримку демократії у світі 

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"У 2022, 2023 та 2024 фінансових роках Сполучені Штати вже інвестували і збираються виділити близько 9,5 млрд доларів, працюючи з Конгресом та за умови наявності асигнувань, для підтримки демократії, прав людини та більш ефективного державного управління у всьому світі", - йдеться у заяві.

Також президент США Джо Байден у рамках саміту на підтримку демократії також оголосив про виділення 690 млн доларів для підтримки демократії, ЗМІ та вільних виборів у всьому світі.