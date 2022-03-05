США закликають своїх громадян терміново виїхати з Росії
Держдепартамент застерігає, що в РФ на громадян США можуть чекати небезпеки, у яких дипломати не зможуть їм допомогти.
Про це йдеться у повідомленні Держдепу США, інформує Еспресо.TV
Держдепартамент США у суботу, 5 березня, змінив рекомендації для тих, хто подорожує та своїх громадян, що перебувають у Росії та закликає негайно залишити територію Російської Федерації.
"Не їдьте до Росії через неспровокований та невиправданий напад російських військових на Україну, можливість переслідування громадян США з боку представників російської урядової безпеки та обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в Росії", - застерігає Держдеп.
Також наголошує на тому, що у країні лютує COVID-19 та пов’язані з цим обмеження на в’їзд. Разом з тим діє обмеження рейсів в Росію та з Росії.
Окрім цього небезпекою може стати тероризм, а також свавільне виконання законодавства місцевою владою.
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