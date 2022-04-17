США залишаються непохитними в підтримці попри всі погрози РФ, - посол України

Про це повідомляє "Укрінформ".



"Позиція США залишається незмінною. Вона була такою до війни. І ми чуємо постійно, незалежно від того, яка брехлива комунікація не виходила б із Кремля, які б залякування не лунали чи то в нотах, чи в прямих заявах, Штати дуже чітко й публічно говорять, що вони – з Україною, підтримують нас у нашій боротьбі за власні життя, за демократію й суверенітет", - сказала Оксана Маркарова.



Посол України в США наголосила, що ця підтримка висловлюється не лише на словах, а й реалізується в конкретних формах. Це і постачання зброї та іншої оборонної допомоги; і забезпечення фінансової, енергетичної та іншої підтримки; а також введення санкцій.



"Ми дуже очікуємо, що найближчим часом ми почуємо про нові пакети санкцій", - сказала дипломат.

Росія попередила уряд США, що поставки зброї в Україну "підливають олії" в конфлікт і можуть призвести до неочікуваних наслідків.

15 квітня повідомлялось, що ніщо не зупинить адміністрацію президента США Джо Байдена від продовження підтримки України.

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