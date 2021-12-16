США запровадили санкції проти Академії військово-медичних наук Китаю

Про це йдеться на сайті Мінторгівлі США.



"Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США сьогодні вжило заходів з метою подолання поточних загроз національній безпеці та зовнішній політиці США з боку Китайської Народної Республіки, пов’язаних із розробкою та розгортанням біологічних та інших технологій для військового застосування, а також з порушенням прав людини",- зазначається в повідомленні.



Ще в одному документі від Мінторгівлі США уточнюється, що до чорного списку внесена Академія військово-медичних наук Китаю і 11 її інститутів, пов’язаних з дослідженнями у сферах радіаційної медицини, мікробіології, фармакології, токсикології, біоінженерінгу та інших напрямів.



"Наукове прагнення у сфері біотехнологій та медичних інновацій може врятувати життя. На жаль, КНР вирішує використовувати ці технології для контролю над своїм народом, а також репресій по відношенню до представників етнічних і релігійних меншин", - заявили в Мінторгівлі США.



У цьому документі також повідомляється про введення санкцій проти компаній з Малайзії, Туреччини і Грузії через постачання або спроби постачання американського обладнання для військових програм Ірану.

Нагадаємо, 8 липня 2020 Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо представників китайського уряду та Комуністичної партії Китаю.