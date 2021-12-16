США запровадили санкції проти Академії військово-медичних наук Китаю
Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти Академії військово-медичних наук Китаю і афілійованих у ній інститутів через розробку технологій для посилення контролю за діяльністю власних громадян та репресії проти меншин
Про це йдеться на сайті Мінторгівлі США.
"Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США сьогодні вжило заходів з метою подолання поточних загроз національній безпеці та зовнішній політиці США з боку Китайської Народної Республіки, пов’язаних із розробкою та розгортанням біологічних та інших технологій для військового застосування, а також з порушенням прав людини",- зазначається в повідомленні.
Ще в одному документі від Мінторгівлі США уточнюється, що до чорного списку внесена Академія військово-медичних наук Китаю і 11 її інститутів, пов’язаних з дослідженнями у сферах радіаційної медицини, мікробіології, фармакології, токсикології, біоінженерінгу та інших напрямів.
"Наукове прагнення у сфері біотехнологій та медичних інновацій може врятувати життя. На жаль, КНР вирішує використовувати ці технології для контролю над своїм народом, а також репресій по відношенню до представників етнічних і релігійних меншин", - заявили в Мінторгівлі США.
У цьому документі також повідомляється про введення санкцій проти компаній з Малайзії, Туреччини і Грузії через постачання або спроби постачання американського обладнання для військових програм Ірану.
- Нагадаємо, 8 липня 2020 Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо представників китайського уряду та Комуністичної партії Китаю.
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