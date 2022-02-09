Стало відомо, яку нову назву отримає легендарний стадіон "Барселони"
Іспанський футбольний клуб "Барселона" додасть до назви свого стадіону "Камп Ноу" логотип спонсора - Spotify
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, тепер новий стадіон каталонської команди називатиметься "Камп Ноу Spotify".
Клуб та музичний сервіс підписали спонсорську угоду на три сезони. Spotify заплатить "Барселоні" 280 млн євро за три сезони. Угода включає рекламу на тренувальних футболках чоловічої та жіночої команд, а також право на назву стадіону. Контракт почне діяти з наступного сезону.
Платформа потокової передачі музики Spotify налічує 381 млн користувачів, з яких 172 млн є платними споживачами.
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