Стало відомо, яку нову назву отримає легендарний стадіон "Барселони"

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, тепер новий стадіон каталонської команди називатиметься "Камп Ноу Spotify".

Клуб та музичний сервіс підписали спонсорську угоду на три сезони. Spotify заплатить "Барселоні" 280 млн євро за три сезони. Угода включає рекламу на тренувальних футболках чоловічої та жіночої команд, а також право на назву стадіону. Контракт почне діяти з наступного сезону.

Платформа потокової передачі музики Spotify налічує 381 млн користувачів, з яких 172 млн є платними споживачами.

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