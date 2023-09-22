"Став жертвою Росії": Вахтанг Кіпіані пояснив, чому взявся за книжку про Стуса

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

Кіпіані є упорядником книжки "Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР", яка побачила світ у 2019 році у харківському видавництві Vivat.

Говорячи про завдання, яке він ставив перед собою як автор, Кіпіані зазначив: "Я придумав отаку формулу, яка мені самому подобається, і намагаюся вкласти її людям. Якщо перший раз Стуса судили як поета, то другий раз його фактично судили як українця. А це вже зовсім інший персональний вимір війни Стуса з Росією. І Василь Стус на цій війні був комбатантом. І ми можемо сказати, що це було самогубство, могло бути вбивство, міг бути нещасний випадок, але в будь-якому разі – це вбивство на фронті. Василь Стус став жертвою Росії".

Журналіст розповів, що досліджував останні 5-6 років життя Стуса й дійшов висновку, що це була "дійсно велика фігура".

"Люди часто сприймають його як людину, яка народилася, щоб померти. Нічого подібного", - сказав Кіпіані.

"Це була людина, яка хотіла жити, творити, друкуватися, мріяла про свою першу книжку, але обставини в той час, у якому йому довелося ставати українцем, були, м’яко кажучи, несприятливі для таких людей. Тому він, маючи характер, цінності й зрештою український стрижень, пішов проти системи", - пояснив він.

Нагадаємо, що за переконання щодо необхідності збереження й розвитку української культури Стус зазнав репресій з боку радянської влади й загинув у місцях несвободи. Після його смерті в 1989 році було засновано Премію ім. Василя Стуса. З 2016 року Премією опікуються Український ПЕН, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво "Дух і Літера". Її щороку вручають 14 вересня.