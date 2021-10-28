Стефанчук обіцяє перегляд регламенту Ради

Про це повідомляє прес-служба ВР.

Зазначається, що Стефанчук провів онлайн-зустріч із колишнім президентом Європейського парламенту Петом Коксом.

Зокрема, йшлося про майбутню модернізацію Верховної Ради та регламенту, продовження реалізації парламентської реформи.

Серед важливих кроків у питанні модернізації структури парламенту Стефанчук назвав насамперед створення при ВР дослідницької служби, яка повинна займатись якісною підготовкою законопроектів.

Крім того, важливим у подальшій роботі стане закон про парламентську службу: забезпечення апарату ВР відповідними правами і гарантіями; створення єдиного кодексу парламентської етики; модернізація регламенту.

"Настав час комплексно переглянути питання регламенту, який би дав можливість забезпечити права опозиції та коаліції і разом – життєдіяльності парламентського органу", – додав Стефанчук.