Стефанчук обіцяє перегляд регламенту Ради
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував комплексний перегляд регламенту роботи парламенту
Про це повідомляє прес-служба ВР.
Зазначається, що Стефанчук провів онлайн-зустріч із колишнім президентом Європейського парламенту Петом Коксом.
Зокрема, йшлося про майбутню модернізацію Верховної Ради та регламенту, продовження реалізації парламентської реформи.
Серед важливих кроків у питанні модернізації структури парламенту Стефанчук назвав насамперед створення при ВР дослідницької служби, яка повинна займатись якісною підготовкою законопроектів.
Крім того, важливим у подальшій роботі стане закон про парламентську службу: забезпечення апарату ВР відповідними правами і гарантіями; створення єдиного кодексу парламентської етики; модернізація регламенту.
"Настав час комплексно переглянути питання регламенту, який би дав можливість забезпечити права опозиції та коаліції і разом – життєдіяльності парламентського органу", – додав Стефанчук.
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