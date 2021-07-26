Столична прокуратура повернула державі 13 приміщень "Київського радіозаводу"
Прокуратура Києва повернула у державну властність 13 приміщень "Київського радіозаводу"
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
Згідно з повідомленням, прокуратура Києва повернула 13 приміщень державного підприємства "Виробниче об'єднання "Київський радіозавод" загальною площею майже 38 тис. кв м.
За інформацією прокуратури, у 2016 році у межах справи про банкрутство держпідприємства "ВО "Київський радіозавод" ліквідатор на користь комерційних структур відчужив 13 приміщень держпідприємства, у тому числі об'єкти соціального призначення - споруди спорткомплексу "Схід" та Будинок культури "Дніпро", а також інші приміщення по вул. Бориспільській, Привокзальній та Лісній у Києві.
Крім того, встановлено. що аукціони з продажу майна були проведені з низкою порушень. Зокрема, майно вибуло з державної власності за заниженою вартістю, без відповідного погодження органу управління та з порушенням процедури продажу нерухомого майна, передбаченої законодавством.
У зв'язку з цим, столична прокуратура та Дніпровська окружна прокуратура м. Києва заявила до суду 13 позовів про визнання недійсними результатів аукціонів, договорів купівлі-продажу, витребування та повернення цих об'єктів держмайна. Суд задовольнив ці позови та повернув майно у власність держави.
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