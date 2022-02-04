Стрілянина у центрі Києва: трьом фігурантам справи обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою
Трьом фігурантам справи щодо стрілянини на вулиці Володимирській у Києві 2 лютого, внаслідок якої постраждали двоє осіб, суд столиці обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави
Про це передає пресслужба поліції Києва.
Сьогодні, 4 лютого, Шевченківський районний суд столиці обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває.
За даними слідства, бійка і стрілянина сталися біля пункту обміну валют на вулиці Володимирській.
"Тоді за хуліганські дії затримали 25-річного та 26-річного киянина, а також 28-річного мешканця Черкас. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство", - йдеться в повідомленні.
Як пише видання "Грати", одним із заарештованих є член націоналістичної організації "Український стяг" Крістіан Ударов. За версією слідства, він з іншими учасниками цієї організації під приводом того, що обмінник нібито фінансує так звані "ЛДНР", вигнали з нього клієнтів і вимагали пред'явити фінансові документи.
Прокуратура стверджує, що активісти розпилили перцевий газ, після чого вибігли за охоронцями у внутрішній двір. Захист стверджує, що конфлікт спровокували "сепаратистські висловлювання" охоронця, і Ударов намагався домогтися вибачень.
- Нагадаємо, у середу, 2 лютого, у Шевченківському районі Києва на вулиці Володимирській стався конфлікт між активістами та охоронною фірмою, під час якого сталася стрілянина. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КкУ (хуліганство). Двоє осіб потрапили в лікарню.
- 3 лютого трьом фігурантам справи повідомили про підозру за хуліганські дії та грубе порушення громадського порядку.
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